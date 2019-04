Göttin

Wo jetzt das brache Ackerland staubt, sollen im Sommer viele bunte Blumen blühen. Dafür haben am Dienstag 120 Inselschüler aus Töplitz gesorgt, die am Ortseingang der kleinen Siedlung Göttin verschiedenste Blumensamen in der Erde verbuddelt haben. Die siebenjährige Kassandra etwa hatte zwölf Tüten mit Saat im Rucksack, die sie nach und nach auf dem Feld verteilt hat. „Eigentlich sind alle meine Lieblingsblumen“, sagte die Grundschülerin. Am Ende soll die Blühwiese nicht nur schön aussehen, sondern vor allem zum Lebensraum für Insekten, Vögel und viele andere Tiere werden. Auf 2,7 Hektar können zum Beispiel Bienen, Schmetterlinge Rehe, Hasen und vielleicht sogar Wachteln leben.

Aussaat für Blühfläche in Göttin mit den Inselschülern aus Töplitz Quelle: Luise Fröhlich

Die Bauern Frank Schramm und Eckard Hennig und ihre Familien bewirtschaften in diesem Jahr auf der Insel Töplitz insgesamt 15 Hektar Blühflächen. Schon seit mehreren Jahren legen sie solche Nahrungs- und Rückzugsorte an, bislang aber ohne es publik gemacht zu haben. „Viele Bauern machen das, aber eben im Verborgenen“, sagte Eckard Hennig. Hier in Töplitz arbeiten die Landwirte in Sachen Blühflächen mit den beiden Jagdpächtern zusammen. Unterstützt werden sie vom Forum Natur Brandenburg, das einen Teil der Kosten für das Saatgut übernimmt. Die Förderung stammt vom Ostdeutschen Sparkassenverband. „Es gibt kaum ein Projekt, das auf so viel Akzeptanz stößt“, berichtete Sparkassen-Sprecher Robert Heiduck.

Mehrere Offensiven für Blühflächen im Kreis

Die Schüler werden das Projekt Blühfläche weiter verfolgen und zurückkommen, sobald sich die ersten Blüten zeigen. Sie sollen dokumentieren, welche Pflanzen dort sprießen und welche Tiere sich auf der Wiese tummeln. Jede Klasse erstellt eine Präsentation, die bei einer Schulveranstaltung im Oktober vorgestellt werden. Die Jäger spendieren für die drei besten Dokumentationen jeweils 50 Euro für die Klassenkassen. Um das Treiben der Tiere besser beobachten zu können, wollen sie eine Wildkamera installieren. Die Göttiner wollen sich, sollte es wieder einen so trockenen Sommer geben, um die Bewässerung der Blühwiese kümmern. „Den Bienen dient sie vor allem im August und September als Futterquelle, wenn sie woanders nichts mehr finden“, erklärte Eckard Hennig, dessen Tochter Friederike selbst Imkerin ist. Seine andere Tochter führt gemeinsam mit ihm die Hofkäserei. Im Winter wird der Landwirt die Blühfläche abmähen und wieder für die Getreidesaat vorbereiten.

Jens Schreinicke, Frank Schramm, Eckard Hennig und Lars Dettmann (v.l.) hoffen, dass sich diese Aktion rumspricht. Quelle: Luise Fröhlich

Inzwischen gibt es im Land Brandenburg und im Kreis Potsdam-Mittelmark mehrere, unter anderem private Offensiven für Blühwiesen. Vorreiter in der Region war der Verein Blühstreifen Beelitz, der vor zwei Jahren erstmals 50 Hektar neuen Lebensraum für Insekten und andere Tiere geschaffen hatte. „Es wird spannend sein zu sehen, welche Tiere sich hier ansiedeln“, sagte Lars Dettmann, Vertreter des Vereins Forum Natur Brandenburg, der ein Zusammenschluss von sechs Landnutzerverbänden ist. Ziel des Bündnisses ist es, Landnutzung und Naturschutz in Einklang zu bringen.

Varroamilbe macht Bienen zu schaffen

Im vorigen Jahr seien Vögel aus Skandinavien in den Blühflächen in Töplitz aufgetaucht, die Lars Dettmann vorher noch nie gesehen hatte. Es geht also um weit mehr als nur darum, Bienen anzulocken. „Diese Flächen sollen wie Oasen sein, in denen die Tiere die Chance haben, sich niederzulassen“, sagte Lars Dettmann. Deshalb sei die Wiese ausdrücklich kein Auslaufgebiet für Hunde. Oft hätten die Bauern und Jäger schon beobachtet, wie Hunde aus dem Kofferraum direkt in die blühenden Wiesen springen, gefolgt von ihren Besitzern, und damit die Wildtiere das Weite suchen. „Deshalb sage ich auch, dass solche Blühflächen bestenfalls weit weg von Wegen angelegt werden sollten“, so Lars Dettmann weiter. Er hofft, dass das Interesse und der Einsatz der Kinder für die Blühwiese auch auf die Eltern überschwappt. Es müsse im heimischen Vorgarten beispielsweise nicht immer der englische Rasen sein, auf dem Blüten keine Chance haben.

Was den Bienen indes besonders zu schaffen macht, sei die Varroamilbe, die als Parasit an ihnen lebt, erklärte Jens Schreinicke vom Kreisbauernverband. „Man kann sie zwar mit den zugelassenen Mitteln behandeln, aber es muss zu bestimmten Zeiten aufgespritzt werden“, sagte er. Bestenfalls sei dies der Morgen oder der Abend, wenn die Bienen nicht aktiv sind. Die heimischen Bienenvölker sind nicht in der Lage, den Parasiten eigenständig zu bekämpfen.

Artenvielfalt auf den Grünflächen Seit vier Jahren bemüht sich die Stadt Werder, die Straßenränder unter ökologischen Gesichtspunkten zu bewirtschaften, anstatt sie regelmäßig zu mähen. Entlang des Obstpanoramaweges hat sich so inzwischen eine bunte Blumen-Vielfalt entwickelt. Die Initiative Stadtnatur Werder will sich unter anderem für die Aufwertung bisher unbeachteter Flächen, wie abgemähtem Rasen, Böschungen oder Verkehrsinsel einsetzen und so ebenfalls die Artenvielfalt fördern. Hervorgegangen ist die Initiative aus der Kiezklimakonferenz, die im Januar in Werder stattgefunden hatte.

Von Luise Fröhlich