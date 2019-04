Werder

Im April und Mai werden am Bahnhof in Werder die beiden Bahnsteigdächer repariert. Aus einer Mitteilung der Deutschen Bahn geht hervor, dass Fahrgäste des RE 1 deshalb mit Einschränkungen rechnen müssen. Vom 8. bis 17. April bleibt das Gleis 2 gesperrt, weshalb der RE 1 in Richtung Potsdam von Gleis 3 abfährt. In der Zeit der Osterferien und des Baumblütenfestes ruhen die Bauarbeiten.

Im Mai wird dann Gleis 3 dicht gemacht. Deshalb hält der RE 1 in Richtung Brandenburg/Havel vom 6. bis 24. Mai montags und freitags zwischen 9 und 16 Uhr nicht in Werder. Die Züge machen dafür zusätzlich Halt in Potsdam Park Sanssouci und in Groß Kreutz. Von Werder in Richtung Brandenburg/ Magdeburg sollen Pendler den Zug in Richtung Berlin nehmen und an der Station Park Sanossuci in Potsdam umsteigen, heißt es. Aus Richtung Berlin empfiehlt die Deutsche Bahn bis Groß Kreutz zu fahren und von dort aus eine Station zurück nach Werder zu fahren.

Von MAZonline