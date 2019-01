Petzow

Ab 1. Februar können sich Interessenten für den 5. Großwandertag „24 Stunden Potsdam-Havelland“, veranstaltet vom Heimatverein Petzow, anmelden. Er wird am 5. Oktober wieder viele Wanderlustige über 25, 50 und 100 Kilometer durch die Potsdamer und Havelländische Seen- und Kulturlandschaft führen. „Wandern mit uns“ lautet seit fünf Jahren das Motto der Organisatoren, die die Aktion 2015 unter dem Eindruck des Deutschen Wandertages ins Leben riefen, der wiederum 2013 im Landkreis Potsdam-Mittelmark stattgefunden hatte. Gemeinsam mit Verwaltungen, Tourismusämtern, kleinen und großen Unternehmen und Ehrenamtlichen wurde ein Gemeinschaftserlebnis der besonderen Art geschaffen.

Was bereits in kurzer Zeit zu einer schönen Tradition in Brandenburg wurde, sei mittlerweile Wanderern in ganz Deutschland ein Begriff, sagte Karl-Heinz Friedrich, Vorsitzender des Heimatvereins. „Wir haben tatsächlich etwas auf die Beine gestellt, was wir uns vorgestellt haben“, ergänzte er. Fleißige Helfer sorgen mit einer Rundumbetreuung dafür, dass das Erlebniswandern im Vordergrund steht. Dazu zählen unter anderem die erfahrenen Wanderführer, die die Route ständig im Auge behalten. Neu sind in diesem Jahr Trinkbecher aus Bio-Pappe, womit die Veranstalter dem Plastikmüll den Kampf ansagen. Zudem gibt es eine neue Homepage (www.potsdam-havelland.de), über die sich Interessierte ab 1. Februar anmelden können. Bis Ende Februar locken Rabatte für Frühbucher. Die Wanderungen beginnen am 5. Oktober um 9 Uhr am Schloss Caputh.

