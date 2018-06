Ob er schon mal gestochen wurde? – „Allein heute zehn Mal“, sagt Imker Richard Kowitz und lacht. In seinem Garten in Petzow surrt es leise über den grünen Bienenkästen, den sogenannten Beuten. Die Stiche der Bienen würden zwar noch genauso wehtun wie am Anfang, schwellen aber nicht mehr so an. Sein Körper sei das Gift inzwischen gewohnt, erzählt er.

Richard Kowitz betreibt in Petzow die Drachenberg-Imkerei. Seit sechs Uhr ist der 39-Jährige an diesem Morgen für die Ernte-Vorbereitung schon auf den Beinen. Um den Nektar zu sammeln, entfernen sich die Bienen maximal fünf Kilometer von ihrem Bienenkasten. Je nachdem, welchen Honig Richard Kowitz produzieren möchte, transportiert er die Bienenkästen an verschiedene Orte. Heute war er schon in Ketzin – dort standen die Kästen vier Wochen im Raps. Die anderen Völker hat er zum Beispiel in Ferch oder Bliesendorf verteilt. Höchstens 30 Völker dürfen zusammen stehen. „Sonst konkurrieren sie zu stark“, so der Experte.

Seit zehn Jahren imkert Richard Kowitz jetzt. Bienen hätten ihn schon immer interessiert, erzählt er. Damals hatte sein Großonkel, ein Berufsimker, ihm zwei Völker zum Start geschenkt. Vor drei Jahren machte er aus dem Hobby dann einen Beruf – und hängte seinen Job als Projektentwicklungsingenieur für Wind- und Solarparks an den Nagel.

Bienen sind schwach gestartet

Insgesamt hat Richard Kowitz 140 Völker – jedes einzelne mit etwa 60 000 Bienen. Er hat auch noch 160 Jungvölker, die er sozusagen neu anzüchtet, um im nächsten Jahr noch mehr Honig zu produzieren. Vier Mitarbeiter helfen ihm inzwischen bei der Ernte und Pflege der Bienen. Und trotzdem kommt er im Schnitt auf 13 oder 14 Arbeitsstunden am Tag. „Geht es meinen Bienen gut, geht es mir gut“, sagt er.

Jedes Volk hat eine Bienenkönigin. Sie ist größer und kräftiger als die anderen Bienen. Richard Kowitz hat sie mit einem gelben Punkt markiert. Täglich legt sie bis zu 2000 Eier und sorgt damit für den dringend gebrauchten Nachwuchs. Denn das Leben einer Arbeitsbiene ist hart – und kurz. Im Sommer lebt die Biene nämlich nur etwa einen Monat.

Es ist zehn Uhr. Richard Kowitz kann sich kurz zurücklehnen und endlich frühstücken. In seinem Garten sitzt er und isst Honig-Brötchen. „Jetzt ist eine vitale Zeit,“ sagt er zufrieden. „Die Bienen sammeln Honig, alles wächst – als Imker ist das ein schönes Gefühl.“ Dabei war das letzte Jahr problematisch für den Imker. Die Tracht – damit ist der Pollen- oder Nektarertrag der Bienen gemeint – fiel gering aus. Dadurch seien sie schon geschwächt in den Winter gegangen. Später sorgte das wechselhafte Wetter dafür, dass die Bienen viel Futter verbrauchten. „Jetzt haben sie sehr lange für die richtige Volksstärke gebraucht, um optimal Honig zu produzieren“, sagt er. Richard Kowitz ist Mitglied im Imkerverein Groß-Potsdam, der dieses Jahr 160-jähriges Bestehen feiert. Hier würden unterschiedliche Ansichten herrschen. Manch einer würde Bienen halten und sie ganz autark leben lassen, erzählt er. Richard Kowitz als Berufsimker hat da aber einen anderen Standpunkt: Ihm geht es um die Honig-Ernte. Dafür muss er auch mal eingreifen und zum Beispiel Brut wegnehmen.

Seine Bienenkästen sind zum Teil aus Holz, zum Teil aus Kunststoff. Er wollte austesten, welches Material am besten für die Bienen ist. „Ich habe keinen Unterschied festgestellt – sie fühlen sich in beiden Arten wohl“, sagt er. Wenn er einen Bienenkasten, die Beute, öffnet, trägt er immer seine weiße Jacke, Hut und Schleier. Auf Handschuhe verzichtet er. „Es braucht viel Fingerspitzengefühl mit den Bienen – sonst zerdrückt man sie“, sagt er. Behutsam zieht er eine Wabe aus der Beute. Die sechseckigen Waben bauen die Bienen aus Wachs, das sie dafür extra ausschwitzen, erklärt Richard Kowitz: „Und das verbraucht viel Energie.“

Damit die Waben schön gleichmäßig werden, lötet er eine Art Waben-Struktur aus Wachs für die Bienen vor. Mit ihrem Rüssel sammelt die Biene Nektar, zurück im Bienenkasten pumpt sie es aus ihrem Magen zusammen mit eigenen Sekreten in die Waben. Diesen Prozess, wiederholen die Bienen viele Male. Durch diese Stoffe wird der Honig wertvoll.

Honig-Ernte auf Hochtouren

Zur Ernte entfernt Richard Kowitz die schützende Versiegelung. Die Waben kommen in die große Schleuder, die wie eine große Wäschetrommel aussieht. So wie der Honig rausgeschleudert wird, ist er fertig. Nur Wachsstücken und Reste siebt Richard Kowitz am Ende heraus. Die Saison hat für den Imker gerade erst begonnen. Nach dem Raps und der Robinie geht jetzt als nächstes die Blüte der Linden und die Kornblumen los. Dieses Jahr sei alles zwei Wochen früher dran, sagt er schulterzuckend. Für die Kornblumen sucht er noch einen neuen Standort. Nach Feierabend wird er die nächsten Tage mit dem Motorrad durch Werder und Umgebung fahren, um das ideale Feld für seine Kästen zu finden.

Und im Juli, August – wenn für die meisten Hobby-Imker Schluss ist – macht Richard Kowitz weiter. Denn dann blühen noch Erika und Buchweizen.

Seinen Honig will er über Automaten in Werder anbieten, einer steht bereits in Petzow (Am Schwielowsee 52), einen zweiten hat er letzte Woche im Werder Park aufgebaut. Auch in den Havelauen möchte er demnächst einen aufstellen. Mit rund 100 Völkern hätte er im letzten Jahr etwa drei Tonnen Honig produziert. Dieses Jahr ist er optimistisch, dass es bis zu sechs Tonnen werden – vor allem die Robinien- und Lindenernte schätzt der Imker als sehr gut ein.

Von Anne Knappe