Werder

Im Dezember hat er sein 50. Bühnenjubiläum mit einer Konzertreihe in Berlin gefeiert. Jetzt kommt Howard Carpendale nach Werder. Zum Baumblütenball am 26. April auf der Bismarckhöhe wird der 73-Jährige mit seinen großen Schlagerhits erwartet, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. „Hello Again“, „Ti Amo“, „Deine Spuren im Sand“ aber auch jüngere Songs wie „Wenn nicht wir“ – es sind solche eingängigen Titel, die Howard-Carpendales-Fans an ihm schätzen und dafür sorgen, dass er seit fünf Jahrzehnten verlässlich Konzertsäle füllt. Mit über 50 Millionen verkauften Tonträgern, 17 Top-10-Alben und etlichen Auszeichnungen gilt er als Schlagerlegende.

Der Baumblütenball beginnt am 26. April um 19.30 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) auf der Bismarckhöhe, Hoher Weg 150. Traditionell wird hier auch die neue Baumblütenkönigin gekrönt und die amtierende verabschiedet. Für die weitere musikalische Untermalung sorgt die internationale Gala- und Showband Chris Genteman Group. Als Moderatorin wird Saskia Tanfal die rund 500 Gäste im großen Ballsaal der Bismarckhöhe durch das Programm führen.

Der Ball bildet den Auftakt zum Baumblütenfest, das vom 27. April bis 5. Mai in Werder gefeiert wird.

Info: Karten für den Baumblütenball für 84 Euro können bis zum 30. März bestellt werden unter k.bartsch@werder-havel.de.

Von MAZonline