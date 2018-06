Werder

Kinder haben beim Spielen in Werder einen Pappkarton entdeckt, in dem insgesamt sechs Kaninchen ausgesetzt worden sind. Das teilte der Landkreis Potsdam-Mittelmark am Dienstag mit. Es handelt sich um fünf Jungtiere und die noch säugende Mutter. Wann die Tiere genau gefunden wurden, konnte Kreissprecher Kai-Uwe Schwinzert auf Nachfrage der MAZ nicht sagen. Am Montag sollen sie an die Tierarztpraxis übergeben worden sein. Der Vater der Kinder, die den Karton gefunden hatten, kümmerte sich darum, die Tiere vorerst zu versorgen.

Fünf Jungtiere und ihre Mutter wurden in einen Pappkarton gesteckt und sich selbst überlassen. Quelle: Privat

Das Veterinäramt des Kreises fragt nun, ob jemand diese bunten Kaninchen schon einmal gesehen hat oder ob die Tiere zum Verkauf angeboten wurden. Das Aussetzen der Tiere ist eine Ordnungswidrigkeit. Hinweise nimmt das Veterinäramt unter 03381/53 32 70 oder vetamt@potsdam-mittelmark.de entgegen.

Außerdem sucht die Behörde verantwortungsvolle neue Halter für die Kaninchen. Anfragen dazu können an die Tierarztpraxis Ebeling unter 0172/3805546 oder das Veterinäramt per Mail an vetamt@potsdam-mittelmark.de gestellt werden.

Von Luise Fröhlich