Töplitz

Premiere zum Saisonauftakt in der Galerie Töplitz: Erstmals kehrt ein Männer-Trio zurück, das vor sechs Jahren schon im Herzen der Insel ausgestellt hat. Kuratorin Marianne Kreutzberger dachte bei der Auswahl der Nachwuchskünstler an das große Interesse, das die Besucher der damaligen Ausstellung an den Werken gezeigt hatten. „Ich mache mir damit aber auch selbst ein Geschenk“, sagt die 69-Jährige. Die sehenswerte Malerei der jungen Männer habe sich in der Zwischenzeit entwickelt, die Stile seien dennoch wiederzuerkennen.

Sebastian Harwardt (36) etwa ist mit einer Bild-Reihe aus Halle angereist, die er gerade frisch fortgeführt hat. Sie setzt kräftig dargestellte Symbole der Gegenwart, Momente und Erinnerung ins Verhältnis. Zur roten Coladose, die Sebastian Harwardt mit seiner Jugend verbindet, und der E-Zigarette in Großformat gesellt sich eine Rehfigur, ursprünglich aus Porzellan, die als Modell bei seiner Großmutter im Schrank stand. Rehkitz und Rehbock schauen wachsam, fast aufgeschreckt in eine Richtung. Der nächste Part der Reihe soll ein Roboter werden, als eine Gestalt der Zukunft, die sich als mögliche Gefahr im Rücken der Tiere lautlos nähert. „Für mich ist das das Schöne an der Arbeit: Ich entdecke immer wieder neue Dinge“, sagt er. Sebastian Harwardt ist Grafiker, wuchs in Tangermünde auf und hat sich auf Holzschnitt und kolorierte Zeichnungen spezialisiert. Neben der Malerei zeigt er in der Schau diesmal vier Holzschnitte.

Rezept auf der Farbpalette

Ein Bild, das ganz frisch von der Leinwand kommt, hat der 34-jährige Rawad Atfeh mitgebracht. Es lässt den Betrachter aus der Vogelperspektive in sein Zimmer und gleichzeitig Atelier schauen. „Ein ähnliches hatte ich schon bei der ersten Ausstellung hier und wollte mir eine Erinnerung daran schaffen“, erklärt Rawad Atfeh. Er wurde im syrischen Damaskus geboren und kam 2008 nach Deutschland. Schon in Syrien hatte er das Kunststudium begonnen, wollte sich in Deutschland vor allem fortbilden, aber auch dem Militär in Syrien entkommen, wie er erzählt.

Das Studium der Grafik und Malerei setzte er zuerst in Halle und dann in Leipzig fort und schloss 2018 nach 14 Jahren ab. Farbe spielt für ihn in der Malerei eine große Rolle. Entsprechend strukturiert ist seine Palette: „Ich arbeite nach einem genauen Rezept und habe meist drei bis fünf Töne, die ich für ein Bild mische“, erklärt er. Neben Stillleben wie das aus seinem Zimmer sind auch aus seiner Hand gemalte Porträts in der Ausstellung zu sehen. Beim Malen ist er inzwischen entspannter und freier geworden, Technik und Handwerk treten etwas in den Hintergrund.

Auf der Suche nach Nachfolgern

Der Dritte im Bunde heißt Julian Plodek, ist 35 Jahre alt, stammt aus Esslingen in Baden-Württemberg und wohnt in Leipzig. Hat er vor sechs Jahren noch meist Fotografien als Vorlage für seine Bilder genutzt, malt er inzwischen nur noch nach Modell und frei Hand. „Meine Porträts sind dadurch jetzt nicht mehr so fein, sondern etwas gröber“, erklärt Julian Plodek. Den Übergang von der einen zur anderen Technik kann man am Bildnis seines Großvaters erkennen. Es orientiert sich noch an den Vorgaben und klareren Linien der Fotografie, wirkt aber eigenwilliger als beispielsweise die Frau in der weißen Trainingsjacke, die niedergeschlagen in die Ecke blickt. „Ich hatte immer das Gefühl, beim Malen nach der Fotografie etwas hinzufügen zu müssen, weil sie so viel reduziert. Jetzt entscheide ich selbst, was ich reduzieren will“, sagt der Mann, der sich auch mit Glasmalerei beschäftigt und im Auftrag Kirchenfenster bemalt.

Die neue Saison in der Galerie beginnt mit dieser Ausstellung am Sonnabend um 17 Uhr und. Für Marianne Kreutzberger wird es die letzte Saison als Kuratorin sein. Ihr Amt endet in diesem Jahr und noch ist die Nachfolge nicht geklärt. Sie selbst möchte sich aus der vordersten Reihe zurückziehen. „Wir hoffen, dass wir jemanden finden, der jünger ist und frischen Wind reinbringt“, sagt sie. Auch der Vorstand des 1994 gegründeten Vereins Havel-Land-Art, der seinen Sitz seit Oktober 2003 in der Galerie Töplitz hat, muss zum Teil neu besetzt werden. Die Mitglieder suchen dringend Nachwuchs.

Rossini-Quartett eröffnet musikalisch Die aktuelle Ausstellung ist ab Samstag bis zum 14. April immer samstags und sonntags von 14 bis 18 Uhr und montags bis freitags von 16 bis 18 Uhr zu sehen. Eröffnet wird sie um 16 Uhr mit einem Konzert des Rossini-Quartetts aus Magdeburg in der benachbarten Dorfkirche. Im Programm folgt Mitte Juni eine Fontane-Veranstaltung: Monika Taffet stellt Ölbilder von Fontane-Orten in Brandenburg aus, Marie Schöneburg liest aus den „Wanderungen durch die Mark“ und Les Seraphines spielen dazu ein Konzert. Im August und Oktober folgen weitere Ausstellungen in der Galerie.

Von Luise Fröhlich