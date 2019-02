Werder/Havel

Bei einer Schießerei in der Brandenburger Straße in Werder/ Havel ist am Freitagabend ein Mann tödlich verletzt worden. Wie der Leiter des Einsatz- und Lagezentrums der Polizei Potsdam, Gregor Böhme, auf Anfrage der MAZ sagte, war es gegen 18 Uhr zu einem Schusswechsel zwischen zwei Männern gekommen. „Dabei ist einer der beiden so schwer verletzt worden, dass er noch vor Ort seinen Verletzungen erlegen ist“, sagte Böhme. Der andere Mann flüchtete.

Festnahme nach Verfolgungsjagd

Nach einer rund 90-minütigen Verfolgungsjagd sei der Tatverdächtige dann festgenommen worden, berichtet der Leiter des Einsatz- und Lagezentrums. „Die Ermittlungen haben dann die Kollegen von der Mordkommission der Polizeidirektion West übernommen.“

Warum es zu dem Schusswechsel kam, wie alt die Männer waren und in welchem Verhältnis sie zueinander standen, konnte der Beamte am Freitagabend noch nicht sagen.

Von Anna Sprockhoff