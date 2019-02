Werder

Am Freitagabend stellten die Vereinsmitglieder des Angelvereins in Werder an der Havel fest, dass an mehreren Sportbooten die Außenbordmotoren geklaut wurden. Unbekannte hatten das Eingangstor zwischen Donnerstag und Freitag aufgedrückt und sich so Zugang zum Vereinsgelände verschafft. Dort durchtrennten die Diebe die Kraftstoffzuleitungen an vier Außenbordmotoren und nahmen die Motoren mit. Die Wasserschutzpolizei hat Anzeige aufgenommen und ermittelt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen, die sich im Tatzeitraum an der Steganlage aufhielten, nimmt die Wasserschutzpolizei in Potsdam unter 0331/96 88 424 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Von MAZonline