Glindow

Die für Hobbygärtner wohl interessanteste Veranstaltung des Werderschen Obst- und Gartenbauvereins steht an: Am 9. März ab 10 Uhr erklären Obstbauprofis und Fachmänner im Blütengarten von Familie Lorenz, Gartenstraße 6 in Glindow, was beim Schnitt der verschiedenen Obstgehölze zu beachten ist. Hans Eckert, Sigmar Wilhelm, Dieter Scheffel, Frank Wache und Manfred Seidel geben zudem Auskunft über die unterschiedlichen Anbauformen, deren Erziehung, Ernährung sowie über den Pflanzenschutz.

Der Werdersche Obst- und Gartenbauverein führt diesen Kurs für Kunden und Hobbygärtner im achten Jahr durch und freue sich über reges Interesse, teilte Karsten Perenz, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit des Frischemarktes und des Vereins, mit. Die Teilnahme an dem etwa zweistündigen Kurs kostet 20 Euro, die passend in Bar bereit gehalten werden sollten. Die Kasse ist am Kurstag ab 9.30 Uhr geöffnet.

Interessierte können sich bis 5. März bei Karsten Perenz anmelden per Mail an frischemarkt.perenz@gmx.de oder telefonisch unter 0173/7 21 21 62.

Von MAZonline