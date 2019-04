Werder

Wegen der hohen Waldbrandwarnstufe sind die von der Stadtverwaltung Werder ( Havel) ausgesprochenen Genehmigungen für private Osterfeuer ausnahmslos erloschen. Darauf wies der 1. Beigeordnete Christian Große ( CDU) am Donnerstagnachmittag hin. Mehrere Privatleute hatten Brauchtumsfeuer beantragt, die höher als ein Meter sein sollten. Für solche Feuer benötigt man eine Genehmigung der Ordnungsbehörde, die aber ab Waldbrandwarnstufe 4 ihre Gültigkeit verliert. Christian Große empfiehlt dringend, wegen der hohen Waldbrandgefahr derzeit gänzlich auf das Abbrennen von Lagerfeuern auf Privatgrundstücken zu verzichten.

Während in Potsdam auch alle anderen Osterfeuer abgesagt wurden, wird die Tradition in Werder trotzdem gepflegt. „In Werder und den Ortsteilen werden eine ganze Anzahl öffentlicher Osterfeuer veranstaltet, die von unseren Feuerwehren sehr gut abgesichert sind.“ Solche öffentlichen Osterfeuer finden am Donnerstagabend in den Havelauen, in Plötzin und Bliesendorf sowie am Ostersamstag auf dem Werderaner Wachtelberg, in Töplitz und in Derwitz statt.

Lesen Sie auch: Diese Osterfeuer in der Mittelmark finden statt

Von MAZonline