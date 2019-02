Werder

Die Polizei hat den Raubüberfall im Getränkemarkt in Werder, der sich am 6. November ereignet hatte, jetzt aufgeklärt. Ein 55 Jahre alter Tatverdächtiger stellte sich am Mittwoch der Polizei und schilderte, wie er am Abend des Tattages den Getränkemarkt in der Kemnitzer Straße betreten und einem Mitarbeiter einen waffenähnlichen Gegenstand vorgehalten hatte, um Geld zu erbeuten. Der Mann sei geständig gewesen und habe die Tat umfassend eingeräumt. Den Überfall soll er aus Geldnot begangen haben. Das Bemerkenswerte war, dass der Mann einen Teil der Beute zurückließ, weil er nach eigenen Angaben so viel Geld nicht benötigen würde. Der Mitarbeiter legte das restliche Geld zurück in die Kasse. Der Täter war in Richtung Jugendhöhe geflohen. Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen waren erfolglos geblieben.

Bei der Waffe soll es sich um eine täuschend echt aussehende schwarze Spielzeugpistole aus Plastik gehandelt haben, so die Aussage des Beschuldigten. Die Kripo hat das Verfahren wegen räuberischer Erpressung nun an die Staatsanwaltschaft gegeben, die das entsprechende Gerichtsverfahren führen wird.

Von MAZonline