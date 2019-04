Werder

Regine Gmeiner (53) aus Werder war einige Jahre im ambulanten und stationären Dienst des Awo-Seniorenzentrums am Schwalbenberg tätig und lernte dabei viele Demenzkranke und ihre Angehörigen kennen. Inzwischen arbeitet sie wieder als Kinderkrankenschwester in ihrem ursprünglichen Beruf und berät ehrenamtlich in Sachen Demenz. Bei der zweimal jährlich im Treffpunkt stattfindenden Vortragsreihe „Hilfe beim Helfen“ spricht sie am 10. April über Konflikte und Belastungen im Alltag.

MAZ: Frau Gmeiner, inwiefern hat sich der Umgang mit Demenz aus Ihrer Sicht verändert?

Regine Gmeiner: Den Angehörigen fällt das Loslassen und Abgeben mittlerweile leichter. Besonders für die Nachkriegsgeneration war es nicht einfach, an diesen Punkt zu kommen. Aber auch die Umstände sind heute ganz anders: Wenn ich weiter meine Arbeit ausüben will, dann muss ich die Betreuung des Erkrankten einfach organisieren. Ein wichtiger Grundstein war aber auch, dass die Demenz als Krankheit in der Medizin anerkannt wurde und in der Gesellschaft selbstverständlicher geworden ist.

Was bedeutet es für die Betroffenen, wenn die Nacht buchstäblich zum Tag wird?

In der Tagespflege habe ich oft erlebt, dass die Senioren völlig übermüdet ankommen. Sie und auch ihre Angehörigen sind geschafft von den Aktivitäten in der Nacht. Demenzkranke nehmen den normalen Tag-Nacht-Rhythmus nicht mehr wahr, auch das Gefühl von Hunger und Durst oder die Erinnerung verändert sich. Da kann es passieren, dass der Demenzkranke nachts aufwacht und aufsteht, weil er im Kopf hat, arbeiten gehen zu wollen. Es sind zum Teil regelrechte Kämpfe, die nachts stattfinden.

Wie wichtig ist es, die manchmal kuriosen Situationen oder Fragen mit Humor zu nehmen?

Mit Humor geht das sicher leichter, aber ihn bei all dem Stress und der Unruhe zu behalten, ist schwierig. Die entsprechenden Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, ist aber auch Aufgabe der Politik. Wenn die Politik so tut, als würde inzwischen genügend Geld für die Pflege zur Verfügung gestellt werden, dann kann ich nur sagen, dass das nicht stimmt. Es ist ein Riesenkomplex, den ich einfach noch nicht ausgereift finde.

Tabuthemen kommen zur Sprache

Wie können Sie den Angehörigen helfen?

Mit der Vortragsreihe können wir ihnen Handwerkszeug mitgeben, zum Beispiel, was ich tun muss, um die Aggressionen in der Nacht mit meinem Verhalten nicht noch zu verstärken. Am Ende sind und bleiben es allgemeingültige Hinweise. Jeder Demenzkranke trägt seine eigene Biografie mit sich herum, weshalb man nicht alle über einen Kamm scheren kann.

Was ist das Besondere an Ihrem Thema in der Reihe?

Wenn wir zum Beispiel über die Nacht reden, kommen auch Tabuthemen zur Sprache. Erkrankt der Partner an Demenz, entwickelt er sich langsam zurück, was sich auf die Nähe zwischen Mann und Frau auswirkt. Viele leiden unter den Veränderungen und sind froh, wenn sie sich jemandem anvertrauen können.

Vortragsreihe läuft bis Juni Die Vortragsreihe läuft in Kooperation mit der Alzheimer-Gesellschaft und wird von der Barmer finanziert. Bis Juni sind immer mittwochs Referenten aus Werder und von unterschiedlichen Institutionen ab 18 Uhr zu Gast (nicht in den Osterferien und nicht am 1. Mai). Am 17. April geht es zum Beispiel um die Pflegeversicherung, am 22. Mai um Möglichkeiten zur Entlastung für pflegende Angehörige und am 5. Juni um neue Wohnformen. Die Teilnahme ist kostenfrei.

Von Luise Fröhlich