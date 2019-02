Werder

Einmal auf dem großen Fahrersitz Platz nehmen und den zwölf Meter langen Bus steuern – Regiobus macht es wieder möglich. Am Sonnabend, 16. Februar, lädt das Nahverkehrsunternehmen Interessierte zur Probefahrt auf den Betriebshof in Werder, Otto-Lilienthal-Straße 8, ein. Voraussetzung ist ein Pkw- oder Lkw-Führerschein. Von 10 bis 13 Uhr bietet Regiobus so die Möglichkeit, praxisnah mehr vom Alltag der Fahrer kennenzulernen. Gäste können sich den Betriebshof bei einer Führung ansehen oder in Begleitung eines Fahrlehrers den Fahrschulbus lenken.

„So kann man gleich vor Ort testen, ob die Leidenschaft für den Beruf überspringt“, sagt Regiobus-Sprecherin Anette Lang. Die Personalleiterin des Unternehmens Martina Druse steht für individuelle Gespräche zu den Voraussetzungen, insbesondere für Quereinsteiger sowie zu den Arbeitskonditionen im Unternehmen zur Verfügung.

Anmeldeschluss am 12. Februar

Ziel von Regiobus ist es, mehr Männer und Frauen für den Beruf des Busfahrers zu begeistern. „Dies gelang bei den beiden vorangegangenen Probiertagen gut und soll nun mit dem Werderaner Angebot fortgesetzt werden“, erklärt Anette Lang.

Wer teilnehmen möchte, sollte sich schnell per Mail unter personal@regiobus-pm.de anmelden. Die Platzanzahl ist begrenzt. Anmeldeschluss ist der 12. Februar.

Von MAZonline