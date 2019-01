Werder

Chris Brügge hat seinen Spielfilm „37“ als Seiteneinsteiger und ohne Filmausbildung produziert und 2018 über den Verleih „filmperlen“ in die Kinos gebracht. Am Mittwoch, 30. Januar, um 19 Uhr ist der Regisseur aus Bestensee ( Dahme-Spreewald) bei der Aufführung seines Films im Scala Kulturpalast in Werder anwesend und wird dem Publikum Rede und Antwort stehen. Unter anderem verrät er auch, wie es möglich war, diesen professionell gemachten Spielfilm als Quereinsteiger zu realisieren. Die Moderation übernimmt der Werderaner Tom Radziwill.

Der Filmabend ist der Auftakt einer Reihe im Scala Kulturpalast, wie Betreiber Gösta Oelstrom verrät: „Neue aber auch alte Filme feiern ihre Aufführung im Kino mit Gästen der Produktionen.“ Das Scala will damit regionalen und unbekannteren Filmemachern eine Bühne bieten. Chris Brügge erzählt in „37“ gegen den dramaturgischen Strich von einem jungen Mann und seinen Begegnungen mit wichtigen Menschen. Am liebsten würde Marc die Zeit zurückdrehen und alles ungeschehen machen. Doch was wäre dann? Wem wäre er nie begegnet? Er blickt zurück und nimmt den Zuschauer mit auf eine offene Reise. Eingebettet in den Kontext des Klimawandels verweben sich die Handlungs- und Themenstränge und münden in die Frage, ob das Leben oder der Tod stärker ist. Nach dem Event kommt der Film in das reguläre Programm des Scala Kulturpalastes.

Eintritt: 18 Euro, ermäßigt 7,50 Euro, bis 18 Jahre 6,50 Euro.

