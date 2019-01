Werder

In der Werderaner Rettungswache werden immer mehr Notfallsanitäter ausgebildet. Wenn die zuständige Landesbehörde grünes Licht gibt, sind es in diesem Jahr drei Vollzeit-Azubis. Hinzu kommen einerseits Rettungssanitäter, die sich in einer vierjährigen Teilzeit-Ausbildung zu Notfallsanitätern weiterbilden lassen und andererseits Pflichtfortbildungen für das Rettungsdienstpersonal, die der Landkreis vorschreibt. Inzwischen platzt die Rettungswache in der Adolf-Damaschke-Straße deshalb aus allen Nähten und wird seit Ende 2018 um einen Anbau erweitert. Es entstehen zwei Ruheräume, ein Büro und ein großer Schulungsraum.

„Mit den Jahren hat sich die Ausbildung des Rettungsdienstpersonals deutlich verändert“, erklärt Christian Sachse, Ausbildungsbeauftragter der Promedica am Standort Werder. Im Januar 2014 trat ein Gesetz in Kraft, mit dem der Gesundheitsberuf des Rettungsassistenten vom Notfallsanitäter abgelöst wurde. Dahinter stecken zwei ganz unterschiedliche Ausbildungen. Die des Notfallsanitäters dauert jetzt drei Jahre und spielt sich im Wechsel mit Theorie und Praktika, zum Beispiel in Krankenhäusern, direkt auf einer Lehrrettungswache ab. „Ein Notfallsanitäter ist nicht mehr länger nur diagnostisch tätig, sondern auch therapeutisch. Das heißt, er oder sie darf dem Patienten Medikamente geben und muss damit nicht auf den Notarzt warten“, sagt Christian Sachse. Die Notfallsanitäter werden „heilkundlich“, wie es in der Fachsprache heißt, tätig, wenn es der Ärztliche Leiter des Rettungsdienstes freigibt.

Vier Azubis werden in diesem Jahr fertig

Der Notfallsanitäter lernt während seiner Ausbildung zum Beispiel, wie er mit Menschen in Notfall- und Krisensituationen umgehen muss, wie er den Gesundheitszustand eines Erkrankten beurteilen kann, was bei der Erstversorgung zu beachten ist oder wohin er den Patient transportieren lassen sollte. Dieses eigenverantwortlichere Handeln setzt umfangreichere Schulungen voraus. Seit 2014 hat Promedica 40 Mitarbeiter zu Notfallsanitätern ausgebildet, viele davon am Hauptstandort in Werder, wie Christian Sachse berichtet. Für Rettungssanitäter ist diese Ausbildung allerdings nicht verpflichtend.

Zwei Vollzeit-Azubis schließen in diesem Jahr in Werder ihre Lehre ab. Fertig wird zudem ein Azubi am Standort in Lehnin, die in Sachen Ausbildung zur Werderaner Wache gehört, und ein weiterer am Sitz in Bad Belzig. „Alle Auszubildenden sollen in ein Arbeitsverhältnis zum Notfallsanitäter übernommen werden, sofern sie die staatliche Prüfung erfolgreich bestehen“, sagt Christian Sachse. Er selbst ist seit vier Jahren Notfallsanitäter und seit 2011 Aus- und Fortbildungsbeauftragter der Promedica in Potsdam-Mittelmark. Vor dieser Zeit war er als Lehrrettungsassistent im Ausbilder-Team tätig und prüfte als Sicherheitsbeauftragter zudem, ob der Arbeitsschutz korrekt umgesetzt wird.

Bis Ende Juni soll der Anbau fertig sein

Wegen des Platzmangels müssen Teile der Aus- und Fortbildung derzeit schon außerhalb der Lehrrettungswache in Werder stattfinden, erklärt Christian Sachse. Dafür habe Promedica Räume angemietet und nutze zudem gemeinsame Einrichtungen des Landkreises. Daher sei der neue Schulungsraum im Anbau von großem Nutzen. Über die beiden Ruheräume freuen sich vor allem die Azubis im Dienst, die sich dorthin zurückziehen können. Das Büro teilen sich Wach- und Ausbildungsleiter.

Die Haus- und Grundstücksgesellschaft Werder (HGW) hatte die Rettungswache 2013 im Auftrag des Landkreises errichtet. Die Bauzeit betrug damals acht Monate. Die HGW realisiert nun auch die Erweiterung. Der Rohbau sei bereits Anfang Januar fertig gestellt worden, wie Geschäftsführer Thomas Lück auf MAZ-Nachfrage sagte. Bis zum 30. Juni will die HGW den Anbau fertig an den Landkreis als Mieter übergeben. Die Wache beherbergt vier Rettungs- und einen Notarztwagen. Die Vorgängerwache befand sich in der Bernhard-Kellermann-Straße und war den Anforderungen eines modernen Rettungsdienstes nicht mehr gerecht geworden. Deshalb wurde im Jahr 2012 begonnen, größer zu bauen.

Acht Wachen im Landkreis Promedica betreibt in Potsdam-Mittelmark insgesamt acht Rettungswachen. Seit Anfang 2009 zählen dazu die Wachen in Werder, Lehnin, Groß Kreutz und Bollmansruh. Im Oktober 2018 kamen die Standorte Bad Belzig, Jeserig, Dahlen und Ziesar dazu. Mehr als 160 Mitarbeiter der Promedica leisten mit drei Notarzteinsatzautos, elf Rettungswagen und zwei Krankentransportwagen Notfallrettung und Krankentransporte im Auftrag des Landkreises Potsdam-Mittelmark. Im Juli 2018 hatte Promedica bei der Vergabe des Rettungsdienstes die beiden Lose für die acht Wachen gewonnen.

Von Luise Fröhlich