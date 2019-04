Werder

Eine Etage pro Tag – so schnell ziehen die Bauarbeiter die beiden Mehrfamilienhäuser in der Phöbener Straße 114 in die Höhe. Schon am Donnerstag wird auf dem schmalen Baufeld schräg gegenüber der Abgabelung zum Bahnhof das Richtfest gefeiert. Anfang Februar hatten die Arbeiten begonnen. Die beiden Bauten sind speziell, wie der Architekt und Stadtplaner Detlef Grüneke erklärt. Sie bestehen im Kern aus Holz und können sich später energetisch zu einem großen Teil selbst versorgen.

Mehrfamilienhaus aus Holz entsteht in der Phöbener Straße 114 in Werder Quelle: Luise Fröhlich

Jedes Haus beherbergt drei Mietwohnungen à 99 Quadratmeter mit separaten Zugängen über eine überdachte Außentreppe. „Ein Treppenhaus im üblichen Sinn gibt es also nicht“, sagt der 82-Jährige. Im Sektor des Wohnungsbaus sind Holzhäuser noch eine Seltenheit – auch in Werder. Im Uferwerk in der Luisenstraße, in dem nachhaltiges Mehrgenerationenwohnen groß geschrieben wird, entstand vor zwei Jahren neben einem Strohballenhaus ein Holzständerbau. Das Strohballenhaus selbst wird ebenfalls von Holzrahmen gestützt. Dennoch: „Diese beiden Häuser sind beispielhaft für nachhaltiges Bauen und emissionsfreies Wohnen“, sagt Detlef Grüneke über sein Projekt an der Phöbener Straße. Bauherr ist ein Ehepaar aus Werder.

Solarzellen versorgen Wärmepumpe

Verbaut wurde hauptsächlich Kiefernholz, geliefert von einer Brandenburger Firma. Das Gewicht der Häuser lastet auf den Außenwänden, fünf hölzernen Stützpfeilern und einem Stahlträger im Erdgeschoss. Gedämmt ist die Außenhaut mit Zellulose und Holzfaser. Eine knapp 120 Quadratmeter große Photovoltaikanlage versorgt zu einem Teil die Wärmepumpe. Der andere Teil geht ins öffentliche Netz. Zu jeder Wohnung gehört zudem ein Stellplatz mit einer Vorrichtung für eine Elektroladesäule.

Alle Einheiten sind rollstuhlgerecht eingerichtet, aber nur die im Erdgeschoss sind auch barrierefrei erreichbar. „An der Außentreppe ließe sich bei Bedarf problemlos ein Treppenlift anbringen“, sagt Detlef Grüneke. Eine Wohnung ist bereits vergeben, für drei weitere wird derzeit mit Interessenten verhandelt. Die potenziellen Mieter stammen größtenteils aus Berlin. Im Herbst sollen die Häuser bezugsfertig sein.

10,60 Euro kalt pro Quadratmeter

Die schnelle Fertigstellung sieht der Architekt als einen Vorteil der Holzbauweise. Die Kosten würden sich mindestens auf einem Level mit dem Massivbau bewegen, wenn nicht sogar günstiger ausfallen. Wie viel in das Bauprojekt investiert wurde, wollte er nicht verraten. „Die ursprünglich geschätzten Kosten konnten aber eingehalten werden“, sagt Detlef Grüneke. Die Kaltmiete wird später bei 10,60 Euro pro Quadratmeter liegen, was dem aktuellen Durchschnitt in der Blütenstadt entspricht. Dieser lag im März laut dem Portal Immowelt zwischen sieben und 13 Euro. Die Nebenkosten würden allerdings sehr gering ausfallen, weil die Häuser überdurchschnittlich energieeffizient seien. Vom Holz wird an der Außenfassade nichts mehr zu sehen sein, wie Detlef Grüneke verrät. Denn die Häuser werden mit pflegeleichten, gefärbten Zementfaserplatten verkleidet. Noch vor den Osterferien soll der Rohbau fertig und das Dach des vorderen Hauses gedeckt sein.

Detlef Grüneke ist in Werder nicht unbekannt. Er lebte zehn Jahre lang auf der Insel, bevor er 2014 nach Blankensee in Teltow-Fläming zog. Dort baute er Pfarrhaus aus. In Werder war er unter anderem an der Modernisierung der Wohnanlage Am Markt 17 beteiligt, in der sich einst eine Brauerei mit Hotel und Ballsaal befunden hatte. Erste Erfahrungen mit der Holzbauweise hatte er bei einem Anbau an ein vorhandenes Wohngebäude auf der Insel gesammelt. „Ich hatte mich schon länger damit befasst. Für nächstes Jahr ist ein Holzhaus in Caputh geplant“, sagt er.

Lange Lebensdauer und Kohlenstoffspeicher Eine besondere Stärke der Holzbauweise liegt darin, dass ein Großteil in der Werkstatt vorgefertigt werden kann und dadurch die Montage vor Ort schneller geht. Zusätzlich entfallen lange Trockenzeiten. Ein solide gebautes Holzhaus hat eine lange Lebensdauer. Das beweisen die teils viele Jahrhunderte alten, gut erhaltenen Fachwerkhäuser. Auch beim Schallschutz kann Holz als Baumaterial punkten. Holzhäuser gelten als große Kohlenstoffspeicher, womit sie das Klima entlasten. Im Süden Deutschlands wird immer mehr auf die Holzbauweise gesetzt, auch beim Bau von Bürogebäuden. Aber auch hierzulande beobachtet der Architekt Detlef Grüneke einen Trend in Richtung umweltbewussterem Bauen und Wohnen.

Von Luise Fröhlich