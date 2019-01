Werder

Die Seesauna der Werderaner Havel-Therme hat am Donnerstagabend für Diskussionen im Badausschuss gesorgt. Grund dafür war die Frage, warum für das Alleinstellungsmerkmal, das maßgeblich zur Wirtschaftlichkeit des ganzen Projektes beitragen soll, noch kein Bauantrag gestellt wurde. Laut Werders Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU) dauern die Gespräche zum Bau des Steges in dem sensiblen Uferbereich mit der Naturschutzbehörde noch an. „Es gibt zwei Möglichkeiten, wie man damit umgeht“, sagte sie. Welche es wird, stehe noch nicht fest.

Stefan Kulczak, Geschäftsführer der Firma PST, die die Fertigstellung der Therme steuert und überwacht, erklärte, warum der Bauantrag für die Therme trotzdem schon eingereicht wurde: „Was sicher genehmigungsfähig ist, sollte schnell beantragt werden. Diffizilire Sachen, zu denen noch Absprachen nötig sind, sollten das Ganze nicht blockieren.“

Ergänzung zum eigentlichen Badprojekt

Anja Spiegel ( SPD) zeigte sich verwundert darüber, dass die Seesauna noch nicht Teil der Bauanträge ist: „So einen wichtigen Teil nicht einzubringen, ist nicht gut. Wenn wir das nicht genehmigt kriegen, kann sich das sehr negativ auswirken.“ Auch in der Bürgerfragestunde klangen Fragen und Sorgen zu dem Thema an.

Manuela Saß stellte klar, dass die Seesauna im Angebot und im darauf basierenden Vertrag eine Ergänzung zum eigentlichen Badprojekt darstellt, aber nicht zum zwingenden Bausoll gehört. „Wir wünschen uns die Seesauna als Attraktivitätsgewinn für die neue Therme und arbeiten an der Genehmigung. Das neue Bad kann aber auch ohne Seesauna eröffnet werden.“

Ein ausführlicherer Bericht folgt im Laufe des Tages.

Von Luise Fröhlich