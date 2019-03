Werder

Auf ein Rekordjahr folgt der 1. Tourismustag in Werder: Am 20. März will die Stadt zu wichtigen aktuellen Themen mit der Tourismusbranche in den Dialog treten. Unternehmer sind dazu von 14 bis 18 Uhr in den Werderaner Tannenhof, Lehniner Chaussee 19, eingeladen. Es soll unter anderem um den neuen Standort der Touristeninfo gehen, die im Mai von der Kirchstraße in das denkmalgeschützte Lindowsche Haus ziehen soll. Dort laufen aktuell, wie berichtet, die Sanierungsarbeiten auf Hochtouren.

In der Stadt Werder haben 2018 mehr Touristen übernachtet als je zuvor. „Erstmals seit der Erhebung der Landesstatistik haben wir die Zahl von 300 000 Übernachtungen geknackt“, sagt Werders 1. Beigeordneter Christian Große ( CDU). „Und das mit einem Riesensprung.“ Nach 276 810 Übernachtungen im Jahr 2017 hatte der Staatlich Anerkannte Erholungsort im vergangenen Jahr 326 486 Übernachtungen. „Das ist ein Plus von 18 Prozent - ein toller Erfolg für die Gastgeberbranche und unseren Fachbereich Tourismus mit der Tourist Information“, so Christian Große.

Seminar zum optimalen Gastgeber

Insgesamt gab es in Werder im vergangenen Jahr 99 574 Gästeankünfte, die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 3,3 Tage. Einmal mehr zeige sich, dass Werder keine Schlafstadt sei, sondern auch Chancen im wirtschaftlichen Bereich wahrnehme. „Dazu gehört im Tourismus, Entwicklungen positiv zu begleiten, Angebote zu schaffen und Akzente zu setzen, damit die Gäste von ihrem schönen Aufenthalt erzählen und wiederkommen“, so Christian Große.

Beim Tourismustag sollen nun außerdem gemeinsame Marketingaktivitäten und das Jubiläumsjahr fontane.200 in den Fokus rücken. Theodor Fontane hat in seinen „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ auch der Region Werder ein Denkmal gesetzt. Die Stadt würdigt das unter dem Titel „ Fontane am Schwielow“ mit der Nachbargemeinde Schwielowsee mit rund 40 Veranstaltungen. Abschließend wird es ein Seminar mit Patrick Berger, dem Leiter der Klassifizierungsabteilung des Deutschen Tourismusverbands, geben. Thema: „Bin ich der optimale Gastgeber? Impulse für die zukunftsfähige Optimierung des eigenen Angebotes.“ Nicht zuletzt sei der Tag eine Möglichkeit, das touristische Netzwerk in der Stadt weiter auszubauen.

Info: Anmeldung für den Tourismustag am 20. März wird erbeten unter 03327/78 33 74 oder per E-Mail an tourismus@werder-havel.de

