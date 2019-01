Werder

Weihnachtsbaumentsorgung mal auf Schwedisch! Über 1000 Besucher haben am Samstagnachmittag das traditionelle „ Traditionsfeuer“ in Werder an der Havel besucht.

Fast 2000 Weihnachtsbäume hat die Feuerwehr am Samstagnachmittag beim „Traditionsfeuer" in Werder verbrannt. Hunderte haben sich das Spektakel angesehen.

Die Feuerwehr hat gut 2000 Weihnachtsbäume von den Einwohnern der Stadt zusammen gesammelt. Diese wurden auf einem großen Haufen gestapelt und lösten sich am Nachmittag in Rauch auf. Hunderte Besucher ließen es sich nicht nehmen, bei Glühwein und Stockbrot dem Spektakel, das einem zu frühen Osterfeuer glich, beizuwohnen.

Von MAZonline