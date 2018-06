Bliesendorf

Nach der Schmutzwassererschließung sollen zwei Bliesendorfer Straßen neue Asphaltdecken bekommen. Aus Gründen der Arbeitssicherheit müssen die Bauarbeiten unter zeitweiser Vollsperrung erfolgen, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Betroffen sind die Bliesendorfer Poststraße und die Bliesendorfer Dofstraße.

Die Bliesendorfer Poststraße ab Lange Straße bis Glindower Straße wird vom 5. Juni um 6.30 bis 6. Juni um 6.30 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Bliesendorfer Dorfstraße ab Glindower Straße bis Plötziner Weg wird vom 6. Juni um 6.30 bis 7. Juni um 24 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Anwohner müssen an diesen Tagen ihre Fahrzeuge außerhalb des Baustellenbereiches parken. Eine Befahrung ist nicht möglich. Die Erreichbarkeit der Glindower Straße, des Schelmsteigs sowie der

Langen Straße bleibt für die Bauzeit bestehen (Umleitung am 5. Juni). Am 6. und 7. Juni kann die örtliche Umfahrung genutzt werden.

Die Bushaltestelle in der Ortsmitte Busendorfer Straße/ Bliesendorfer Dorfstraße wird am 6. und 7. Juni nicht bedient. Es wird eine Ersatzhaltestelle in der Glindower Straße, Einmündung Bliesendorfer Dorfstraße, eingerichtet, von dort aus verkehrt auch der Schulbus an diesen beiden Tagen.

Von MAZonline