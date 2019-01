Werder

Ein Golf-Fahrer (53) aus Richtung Brandenburg kommend missachtete am Montagnachmittag eine Ampel an der Berliner Straße in Werder. Ein 52-Jähriger im Gegenverkehr wollte nach links in die Straße Auf dem Strengfeld abbiegen. Er fuhr an, da ihm die Ampel grün zeigte. Auf der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der laut Polizei derzeit mit 15 000 Euro angegeben wird. Die Autos mussten abgeschleppt werden.

Der VW-Fahrer roch nach Alkohol. Der Test ergab einen Wert von 0,73 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde eingezogen. Der Fahrer des anderen Autos musste zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Von MAZonline