Durch ungewöhnliche Geräusche in seinem Haus wurde ein 62-Jähriger in Petzow Mittwochmorgen aus dem Schlaf gerissen. Der Mann, der mit seiner pflegebedürftigen Mutter in einem Einfamilienhaus in Werder lebt, ging um 2 Uhr vom ersten Stock ins Erdgeschoss.

Dort wurde er von drei bis vier dunkel gekleideten Personen angegriffen, zu Boden gebracht und ins Gesicht geschlagen. Die Täter fesselten ihn wie zuvor schon seine Mutter. Sie bedrohten beide mit einer Pistole und einem Hammer. Alle Männer trugen Hauben über den Gesichtern.

Opfer gefesselt und hilflos zurückgelassen

Sie forderten wiederholt Geld von beiden Opfern. Sie durchsuchten das Wohnhaus und sollen Bargeld und Schmuck mitgenommen haben. Die Täter verließen das Wohnhaus und ließen die Gefesselten in ihrer hilflosen Lage zurück.

Der Mann konnte sich später selbst befreien. Ein Nachbar informierte die Polizei. Die sofortige Fahndung blieb indes erfolglos. Mutter und Sohn wurden befragt und in ein Krankenhaus gebracht.

Kriminaltechniker sicherten Spuren. Ermittelt wird wegen schweren Raubes. Einer der vier Täter war von dicklicher, zwei von normaler Statur und einer war dünn. Die Polizei fragt: Wer hat die Tat oder auffällige Fahrzeugbewegungen in dem Bereich der Kemnitzer Chaussee, Hans-Sachs-Straße in Werder beobachtet? Hinweise bitte unter Telefon 0331/550 80.

Von MAZonline