Werder

Am Dienstag, 22. Januar, präsentieren sich die Stadt Werder und der Landkreis Potsdam-Mittelmark in der Brandenburg-Halle auf der Grünen Woche am Funkturm in Berlin. Neben großen Vermarktungsunternehmen wie Werder Frucht sind viele Familienbetriebe wie die Sanddornspezialisten um Christine Berger, der Winzer Manfred Lindicke, Schultzens Siedlerhof oder der Werderaner Tannenhof vertreten. Am Stand der Stadt Werder sind verschiedene Firmen zu Gast, die sich abwechselnd zum Beispiel mit Kemnitzer Brauspezialitäten, Havel-Räucherfisch und leckerem Landbrot vorstellen.

Das Bühnenprogramm eröffnen Bürgermeisterin Manuela Saß ( CDU), Baumblütenkönigin Peggy Sinning und Kirschkönigin Melanie Mach. Passend zur Jahreszeit sorgen Tänzer und Sänger des Karnevalsclubs Werder, des Töplitzer Karnevalsclubs, der Tanzgruppe Vizavi, der Linedance-Gruppe des SG Töplitz und das Duo „Karsten und sein Drama“ des Werderschen Obst- und Gartenbauvereins für die Unterhaltung der Messe-Besucher.

Von Luise Fröhlich