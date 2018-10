Werder

Im kommenden Jahr wird das Mühlenfest in Werder um eine Woche verschoben. Es findet nicht wie traditionell am zweiten Augustwochenende statt, sondern am dritten Samstag, 17. August 2019. Rathausmitarbeiter bereiten derzeit den Veranstaltungskalender für 2019 vor, in dem diese Änderung auftauchen wird. Werders 1. Beigeordneter Christian Große (CDU) betont, dass es sich um eine einmalige Verschiebung handelt. „Ab dem Jahr 2020 wird unser Mühlenfest wieder wie seit 26 Jahren am zweiten August-Samstag stattfinden.“ Im Jahr 2019 nehme man Rücksicht auf das Caputher Fährfest, das in den vergangenen Jahren zu unterschiedlichen Zeiten im Juli/August stattgefunden hat, in 2019 aber auf den zweiten Augustsamstag terminiert ist.

Vor zwei Jahren habe sich gezeigt, dass eine solche Dopplung ähnlicher Formate unglücklich für die gemeinsame Erholungsregion ist. Traditionell würden zudem auch viele Werderaner das Fährfest besuchen und viele Einwohner von Schwielowsee das Mühlenfest, sagt Christian Große. „Wie in vielen anderen Bereichen von Tourismus und Marketing besteht eine enge Abstimmung mit unsere Nachbarkommune auch beim Thema Veranstaltungskalender, an die wir gern wieder anschließen wollen“, so der 1. Beigeordnete.

Von MAZonline