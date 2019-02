Werder

Der Schock sitzt tief am Tag danach. Noch immer versuchen die Nachbarn zu verstehen, was am Freitagabend auf ihrem beschaulichen Hinterhof in Werder passiert ist. Es fällt schwer. Ein Mann, mit dem sie Tür an Tür lebten, soll mit einem Gewehr auf einen anderen Nachbarn losgegangen sein und ihn erschossen haben. Die Polizei teilte am Sonnabend mit, dass der 60-Jährige nach einem Haftbefehl in ein Gefängnis gebracht wurde. Bei der Tatwaffe soll es sich um eine Schrotflinte handeln, die der mutmaßliche Täter in den 90er Jahren illegal erworben hat. Zudem steht mittlerweile fest, dass der Mann zum Tatzeitpunkt betrunken war.

„So etwas will man nicht erleben“, sagte eine Frau, die auf dem Hof in der Brandenburger Straße lebt und das Szenario vom Küchenfenster aus beobachtet hat. Auf den ersten Schuss folgte ein zweiter, dann lag das 58-jährige Opfer am Boden, erzählte sie. Ihre Tochter, die mit der Enkelin zu Besuch war, und Zeugin des Vorfalls wurde, rief sofort die Polizei. „Wir haben uns nicht rausgetraut“, sagte die Frau. Zu groß war die Angst, dass auch auf sie geschossen werden könnte.

Opfer konnte nicht mehr reanimiert werden

Der 60-Jährige, der der Polizei namentlich bekannt ist, ergriff nach seiner Tat die Flucht und konnte etwa anderthalb Stunden später ein paar Querstraßen weiter von Spezialeinsatzkräften gestellt werden. Die Polizisten hatten mehrere bekannte Anlaufadressen des Mannes durchsucht und ihn in der Nähe der Kemnitzer Straße festgenommen. Bei der ersten Befragung erklärte er, wo er die Tatwaffe abgelegt hat. Sie konnte wenig später gefunden und sichergestellt werden.

Während der Verfolgungsjagd hatten Rettungskräfte auf dem Hof versucht, das schwer verletzte Opfer zu reanimieren, doch der 58-Jährige starb noch am Tatort – vor seiner Wohnungstür. Er war der Polizei ebenfalls namentlich bekannt. Die Männer hatten mehrere Jahre lang einander gegenüber gelebt. Nach Angaben der Nachbarn habe der 60-Jährige regelmäßig Alkohol konsumiert.

Motiv: „Persönliche Diskrepanzen“

Die Mordkommision der Polizeidirektion West hat den Mann am Samstag vernommen. Er habe die Tat gestanden und nannte persönliche Diskrepanzen als Motiv, wie Polizeisprecher Heiko Schmidt erklärte.

„Sie mochten sich nicht“, sagte auch eine direkte Nachbarin der beiden, die ebenfalls durch die Schüsse aufgeschreckt wurde. Ein vorheriger Streit zwischen den Männern sei aber nicht zu hören gewesen. Auch von einem konkreten Anlass für die Auseinandersetzung weiß sie nichts. Nach MAZ-Informationen hatte der Wohnungsverwalter dem 60-Jährigen bereits im Dezember gekündigt.

Blumen und Kerzen aufgestellt

Die Nacht hat die Frau bei ihrer Tochter verbracht und kehrte erst am Samstagmorgen zurück in ihre Wohnung. „Ich hätte hier nicht schlafen können“, sagte sie. Auch die Nachbarn, die die Polizei informiert hatten, sind kaum zur Ruhe gekommen: „Wir haben vielleicht drei Stunden geschlafen.“ Die Kripo sei noch bis spät in der Nacht auf dem Hof gewesen, um die Spuren zu sichern.

Die Nachbarn legten am Samstagvormittag Blumen und Kerzen vor die Wohnungstür des Verstorbenen. Er lebte allein und sei ein Eigenbrötler gewesen. „Aber er war kein schlechter Mensch und vor allem nicht kriminell“, erklärte ein auf dem Hof ansässiger Unternehmer. Dass der Mann nun nicht mehr lebt, können die Nachbarn nicht fassen. Alles sei wie in einem Film abgelaufen.

Von Luise Fröhlich