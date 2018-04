139.Baumblütenfest - Wettbewerb „Goldene Kruke“ in Werder

Am 12.Mai findet die Veranstaltungsreihe „Rock’n’Church“ in der Heilig-Geist Kirche auf der Insel in Werder statt. Veranstalter Hendrik Scholz organisiert in diesem Jahr bereits die zwölfte Reihe. Zahlreiche Besucher aus ganz Deutschland pilgern dorthin – aber nicht jeder freut sich über das Rockkonzert.