Werder

Zu einem Unfall kam es am Mittwochabend an einer Tankstelle in Werder ( Havel). Ein Auto fuhr gegen eine Zapfsäule einer Flüssiggasanlage. Die Fahrerin flüchtet im Anschluss vom Unfallort. Die Shell-Tankstelle wurde darauf von den Mitarbeitern abgesperrt. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Das Auto wurde mit einem Abschlepper aus dem Gefahrenbereich beseitigt.

Von RND/Stähle/mot