Wiesenburg

Mit beeindruckender Technik wurden jetzt die Balkongestelle an der Südfassade des Mehrfamilienhauses in der Wiesenburger Friedrich-Ebert-Straße gesetzt. Der Kranführer, der mit dem Gerät auf dem Holzhof stand, musste per Funkanweisung seine Last am Haken zum Ziel steuern.

Weitere Arbeiten, um den Mietern einen sicheren Aufenthalt auf den Loggien zu gewährleisten, sollen noch folgen, teilte der Hausbesitzer mit. Damit ist die Sanierung der 18 Quartiere in dem 45 Jahre alten Gebäude quasi abgeschlossen.

Die chronisch finanzschwache Kommune hatte den sogenannten Drahtwerksblock in der Ortsmitte an den Unternehmer Bernd Gobel aus Ziesar verkauft. Er hat rund 1,25 Millionen Euro in das Objekt investiert.

Von MAZ