Wiesenburg

Der Ausbau der Schlamauer Straße rückt näher – oder nicht. Die Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark hat zumindest in ihrer jüngsten Sitzung erst einmal beschlossen, einen Antrag auf Förderung aus dem Leader-Programm der Europäischen Union für das auf 405 000 Euro bezifferte Vorhaben zu stellen. Unklar ist noch, wie weit im Wortsinne der Ausbau damit gehen wird.

Bislang hieß es lediglich, vor allem die desolaten Gehwege und der Container-Stellplatz am Friedhof sollten hergerichtet werden. In der Vorlage für die Abgeordneten wird statt dessen der Ausbau bis zum Ortsausgang, einschließlich nördliche Zufahrt zum Gelände der Drahtzieherei, thematisiert. Eingeschlossen sei die Erneuerung der Beleuchtung – auch in der abzweigenden Schmerwitzer Straße. Dann mit effektivem LED-Leuchtmittel.

Ortsvorsteher überrascht

„Dort sind aber vor noch gar nicht so langer Zeit die Lampen erneuert und von den Anliegern bezahlt worden“, moniert Bernd Müller ( SPD). Der Wiesenburger Ortsvorsteher zeigte sich überrascht vom Umfang des Antrags. Das sei in der ausführlichen Form noch nicht mit den Anliegern besprochen.

Ähnlich äußerte sich Daniela Rabinowitsch (die Linke), die den Verweis von Bauamtsleiterin Anke Glistau auf die Informationen zur Ausbauplanung von 2005 als nicht hinreichend fand. „Nach 15 Jahren wohnen zuweilen schon andere Leute dort“, stellte sie fest.

Wogen kaum zu glätten

Bürgermeister Marco Beckendorf ( Die Linke) gelang es kaum, die Wogen zu glätten. Er warb letztlich erfolgreich dafür, erst einmal die Förderungen einzuwerben.

„Sonst können wir doch sowieso nicht bauen“, sagte er. Bis die Pläne im Detail mit den Anliegern in einer Versammlung besprochen werden könnten, braucht es seiner Auffassung nach ohnehin eine Überarbeitung der Papiere von damals.

Weniger Aufregung zum Fördergeld

„Wenigstens sollten die Grundstückseigentümer dann Bescheid wissen, dass eine Reparatur des Bürgersteigs auf eigene Kosten auch nicht mehr sinnvoll wäre“, sagte Bernd Müller. Letztlich wollten die Parlamentarier aber auch nicht die Initiative der Verwaltung bremsen.

Weniger Aufregung gab es bei der Abstimmung über weitere Förderanträge: 233 000 Euro sollen für die energetische Sanierung der Schule und 30 000 Euro für die Abdichtung des Wehrganges am Schlossturm akquiriert werden.

Von René Gaffron