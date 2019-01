Wiesenburg

Bergsteiger-Legenden sind ab sofort in der Wiesenburger Kletterhalle auf einer Leinwand zu sehen. Das poppige Kunstwerk ist fünfzig Zentimeter breit und zwei Meter hoch. Die Künstler Daniel Kajari und Thomas Wernicke beabsichtigten, so ein Zeichen zu setzen.

„Wir wollten für die Kinder etwas schaffen, an dem sie sich in wirren Zeiten orientieren können. Sie sollen beim Klettern die Möglichkeit haben, ihre Grenzen auszutesten“, sagt Kajari. Er ist Mitglied des Deutschen Alpenvereins ( DAV) im Hohen Fläming. Der Schmerwitzer hofft, dass sich Heranwachsende für die Bergsteiger begeistern.

Kunstwerk als Symbol des Mutes

Für ihn sind die Gezeigten auch Idole, die als Symbol für Ausdauer, Wagemut und Konzentration gelten. Künstler Thomas Wernicke wünscht sich, dass Kinder und Jugendliche die Ernsthaftigkeit und Verantwortung der Bergsteiger im Umgang mit der Natur erkennen.

Die Arbeiten an dem Projekt dauerten fast ein Jahr. Dabei erstellte Daniel Kajari Farben, die zu jedem Bergsteiger passen sollen und Wernicke zeichnete die Gesichter der Kletterer. Er orientierte sich an mehreren Fotografien.

Der frühere Kunstlehrer verwendete für die Gestaltung sowohl Tempera- als auch weißrussische Aquarellfarben. Er beachtete Helligkeit und Dunkelheit und ließ in das Kunstwerk auch biografische Informationen miteinfließen.

Mehr als 8000 Meter hohe Berge erklommen

„Das sind echte Größen“, sagt Wernicke und zeigt auf die Leinwand. Für Reinhold Messner, Gerlinde Kaltenbrunner und Paul Preuß schien jede Hürde überwindbar. So bestieg Messner unter anderem den 8848 Meter hohen Mount Everest sowie den 8611 Meter hohen K2, der zwischen Pakistan und China liegt.

Kaltenbrunner schaffte es als erste Frau, alle vierzehn Berge der Erde mit einer Höhe von über 8000 Metern ohne mitgeführten Sauerstoff zu erklimmen. Paul Preuß war ein österreschischer Alpinist und gilt als Pionier des Freikletterns. Er stellte ethische Kletterregeln auf. „Bergtouren, die man unternimmt, soll man nicht gewachsen, sondern überlegen sein“, lautete einer seiner Grundsätze.

Faszination des Kletterns

Die Faszination des Kletterns zu erklären, kann laut Thomas Wernicke eine gute Flasche Whiskey und einen Abend kosten. Für ihn ist es wichtig, dass die Bergsteiger auf der Leinwand wiedererkannt werden und ihre Geschichte erzählt wird.

Das Klettern definiert für ihn auch die Freiheit. „Dabei ist man auf sich alleine gestellt oder maximal zu zweit und gibt jemandem sein Leben in die Hand, mit dem man sich versteht“, sagt Wernicke. Das Fokussieren auf den Augenblick und sekundenschnelle Entscheidungen seien hierbei wichtig. So müsse Verantwortung für andere übernommen werden, Hektik sei nicht angebracht.

Wiesenburger Kletteranlage ist beliebt

Für den pensionierten Lehrer ist die Wiesenburger Kletteranlage eine zweite Heimat geworden. Hier wurde bei der Einweihung des Kunstwerks auch der erste Neujahrsempfang des DAV gefeiert. Inzwischen hat die Sektion „Hoher Fläming“ rund 170 Mitglieder.

Die Vereinsvorsitzende Anna Margareta Stalder-Glück kam 1998 aus der Schweiz in den Hohen Fläming. „Ab und an vermisse ich die Berge in den Alpen. Doch hier fühle ich mich noch wohler“, sagt Stalder-Glück. In diesem Jahr will sie weitere Kinder und Jugendliche für das Klettern und Wandern begeistern und die Zusammenarbeit mit Hotels aus der Region ausbauen.

Von André Großmann