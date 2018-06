Reppinichen

Am Sonnabend wurde in Reppinichen tüchtig gefeiert. Ortsvorsteherin Doris Bäwert und ihre Mitstreiter hatten zum traditionellen Dorffest eingeladen. Im kleinen Rahmen sollte bei der Gelegenheit auch an die Gründung des örtlichen Männer-Gesangsvereins vor 140 Jahren erinnert werden. „Unsere singenden Männer waren der Meinung, dass man dieses Jubiläum nicht groß feiern müsse“, sagt die 51-Jährige verschmitzt lachend.

Zur Galerie Der Männer-Gesangsverein Reppinichen kann auf 140 Jahre Tradition zurückblicken. Im Archiv finden sich noch spannende Dokumente dieser Historie.

Der weibliche Teil der Dorfgemeinschaft war jedoch ganz anderer Meinung. Also fassten die Frauen den Entschluss, den Gesangsverein mit einer Ausstellung zu würdigen. Doris Bäwert, Heike Marohn und weitere Helferinnen machten sich an die Arbeit. Sie blätterten in Familienalben und stöberten in alten Vereinsdokumenten.

Dirigent musst eingeweiht werden

Um diese einsehen zu können, mussten sie den Dirigenten und Vereinsvorsitzenden Helmut Schwarze jedoch einweihen. Nach anfänglichem zögern willigte er ein und öffnete den Frauen die alte Kommode im Dorfgemeinschaftshaus – das Heiligtum der Chorgemeinschaft. Dort werden Statuten, Notenhefte und andere Aufzeichnungen aus den vergangenen 140 Jahren aufbewahrt. Nachfolgend entstand in liebevoller Arbeit eine Ausstellung, die im Rahmen des Dorffestes eröffnet und im Dorfgemeinschaftshaus ihren Platz gefunden hat.

Viel Bewunderung und lobende Worte hat das Werk am Sonnabend erfahren. Bewunderung und Lob auch die kleine, nur noch neun Köpfe zählende Gesangsgemeinschaft. „Solang es geht, wollen wir den Gesangsverein am Leben erhalten“, sagt Helmut Schwarze.

Kriegsjahre stoppen Aktivitäten der Sänger

Dann beginnt der Sängerchef anhand der Fotodokumentation zu erzählen. Von der Gründung im Jahr 1878, von der Bestellung der Vereinsfahne im August jenen Jahres und von ersten Konzerten. Auch von den Kriegsjahren, die die Aktivitäten der Sänger aus Reppinichen beendeten und den nicht immer leichten neuen Anfängen.

Neun aktive Sangesbrüder Im Männergesangsverein Reppinichen frönen Peter Marohn, Jörg Bäwert, Otto Hedemann, Andreas Schröder, Roland Michaelis, Heinz und Erich Kiep sowie Ronald und Helmut Schwarze dem Gesang. Die Männer arbeiten als selbstständiger Haustechniker, Baumaschinist, Schlosser und Elektriker. Drei von ihnen sind bereits im Ruhestand. Der älteste Sangesbruder ist Erich Kiep mit 87 Jahren, Ronald Schwarze (51) ist der jüngste. Geprobt wird wöchentlich im Gemeinschaftshaus. Ehrenurkunden vom Deutschen Sängerbund gab es 1998 zum 100-jährigen und 2003 zum 125. Bestehen.

So erhielt die Gesangsgemeinschaft beispielsweise erst 1954 von staatlicher Seite die Genehmigung zur Fortführung ihrer „kulturellen Tätigkeit“. Schwarze, der seit 1976 an der Spitze der singenden Gemeinschaft steht, erzählt: „Erster Chorleiter nach dem Krieg war Lehrer Schulze. Ab 1961 übernahm Sangesbruder Fritz Bäwert.“

Bis zu drei Generationen im Chor dabei

Damals mangelte es im Dorf jedoch nicht an willigen Sängern. Das bis zu drei Generationen aus einer Familie die Reihen der Gemeinschaft stärkten, war keine Seltenheit. Anders heute. Dem Männerchor mangelt es an Nachwuchs. Der Versuch, Mitstreiter aus den Nachbardörfern zu gewinnen, scheiterte. Deshalb beharrten die Frauen darauf, das Jubiläum wenigsten im kleinen Rahmen mit der Dorfgemeinschaft zu feiern.

Den Männerchor in einen Gemischten Chor zu verwandeln, lehnt das sangesfreudige starke Geschlecht jedoch konsequent ab. „Da war schon mein Schwiegervater Fritz Bäwert zu seinen Lebzeiten strikt dagegen“, erzählt die Ortschefin. „Wenn die Frauen singen wollen, dann müssen sie einen Frauenchor gründen“, stellt auch Helmut Schwarze in diesem Zusammenhang noch einmal klar.

Frauen lassen sich lieber vorsingen

Doch Doris Bäwert und Heike Marohn winken stellvertretend für das weibliche Geschlecht ab. „Wir lassen uns lieber vorsingen“, sagt die Dorfchefin weiter. Sie erinnert an Frauentags- und Adventsfeiern, die jeweils von den Männern gesanglich umrahmt werden. Genau wie die jährlich stattfindenden Dorffeste.

Mit viel Applaus wurde der Männergesangsverein dann auch am Sonnabend von der Dorfgemeinschaft bedacht. Dann geschah, womit keiner der neun Sänger gerechnet hatte. Die Frauen lüfteten ein Geheimnis. Sie hatten, klammheimlich, den befreundeten Männerchor aus Ragösen eingeladen. In dieser Folge wurde aus dem Dorffest dann doch noch ein kleines Sängertreffen.

Von Christiane Sommer