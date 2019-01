Reetz

Der erste Schnee ist gefallen. Der Hohe Fläming präsentiert sich in einem zauberhaften weißen Gewand, wie hier bei Reetz in Wiesenburg/Mark.

Für Samstagmorgen kündigt die Wettervorhersage Schnee und Temperaturen knapp unter 0 Grad an. Im Laufe des Mittags geht der Niederschlag demnach in Sprühregen über und steigt die Quecksilbersäule auf 2 Grad.

Abends ist es in und um Wiesenburg bedeckt und die Temperaturen liegen zwischen 3 und 4 Grad. In der Nacht bleibt die Wolkendecke geschlossen bei Tiefsttemperaturen von 3 Grad Celsius. Am Sonntag wird es noch wärmer.

Von Eva Loth