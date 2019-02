Benken

Mit 21 Jahren schon Bürgermeisterin sein und das für 38 Jahre, das hätte sich Marianne Hagendorf nicht träumen lassen. Heute, an ihrem 90. Geburtstag blickt sie zurück auf gute, aber auch schwere Zeiten.

Die gelernte Bauzeichnerin wurde in Thüringen geboren, zog dann mit ihren Eltern nach Leipzig. Da ein Onkel jedoch im Wiesenburger Ortsteil Benken wohnte, überredete er sie später, in den Fläming zu kommen.

Die große Liebe in Benken

„Da lebt es sich leichter als in der Großstadt“, war seine Meinung. Marianne Hagendorf kam dem Wunsch des Onkels nach, zog nach Benken und lernte dort ihre große Liebe kennen. Das Paar bekam drei Kinder. Inzwischen ist die Familie angewachsen auf sechs Enkel und acht Urenkel.

Als Marianne Hagendorf nach Benken kam, wurde dort ein neuer Bürgermeister gesucht. Da der Vorgänger sehr dem Alkohol zugetan war, landete er häufig mit den Rentengeldern der Einwohner im Straßengraben.

Deshalb saßen diese zusammen und dachten an Marianne Hagendorf als potentielle Nachfolgerin. „Die ist neu, die ist jung, das passt schon“, dachten sie sich. Als Marianne Hagendorf 1951 mit ihrer Arbeit begann, war die Zeit nicht leicht.

Nun hieß es auch für sie, rauf aufs Fahrrad und die Rentengelder aus Belzig holen. Viele Bauern verließen bei Nacht und Nebel den Ort und ließen Vieh und Ackerflächen zurück. Also hieß es erst einmal, das Vieh und den Acker zu verteilen.

Viele Projekte im Dorf

Damals gab es keine Wasserleitung im Ort. Nur einen Ziehbrunnen in der Nähe des heutigen Dorfteiches. Zehn Jahre lang kämpfte Marianne Hagendorf gemeinsam mit den Bürgermeistern der umliegenden Orte, bis sie Wasser aus dem Hahn erhielten. „Wir haben alle Arbeiten im Dorf selbst organisiert“, erinnert sich die 90-Jährige.

So wurden in Eigenleistung das Feuerwehrhaus und die Leichenhalle gebaut. Als eine Straßenbaufirma in der Nähe arbeitete, bat Marianne Hagendorf um die Reste des Asphalts für die Dorfstraße, die Bürgersteige richteten die Einwohner selbst her.

„So richtig schief gelaufen ist eigentlich nie etwas, wir haben vorher immer gemeinsam beraten“, sagt sie. Ihr ist es auch zu verdanken, dass die Benkener einen Konsum im Ort erhielten. Anfangs kamen Bäcker, Fleischer und Kolonialwarenhändler noch mit ihren Fahrzeugen ins Dorf. Der erste Konsum war in ihrem Wohnhaus untergebracht.

Inzwischen genießt Marianne Hagendorf ihr Rentnerleben. Obwohl ihre Augen nicht mehr so gut sind, besucht sie regelmäßig Treffen der Rentner und der Volkssolidarität. Dort kann sie auf die Hilfe der anderen zählen.

Früher hatte die Familie selbst eine große Landwirtschaft mit Kühen, Schweinen, Pferden, Schafen und mit 200 Kaninchen. Die älteste Einwohnerin des Dorfes freut sich an ihrem heutigen Geburtstag auf viele Gäste.

Von Eva Loth