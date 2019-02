Wiesenburg

Verkleidet als Pirat, Prinzessin und Biene Maja erlebten Kinder erstmals einen Fasching in Wiesenburgs Schlossschänke „Zur Remise“. Das Gastronomenpaar Susanne Wojnowski und Matthias Rose hatte zur Veranstaltung eingeladen.

Volles Haus beim Kinderfasching

Die Angst, die Veranstaltung könnte eventuell nicht angenommen werden, war unbegründet, denn das Haus war voll. „Es gibt ja hier keinen Fasching für Kinder, deshalb wollten wir es einfach versuchen“, sagte Wojnowski.

Eingeladen waren sowohl die Mitglieder des Bad Belziger als auch des Brücker Karnevalsvereins. Beide brachten ihre jüngsten Karnevalisten mit. Neben der Funkengarde der Bad Belziger waren auch das Mini-Mariechen Henriette und die Fünkchen als schillernde Mädchen mitgekommen.

Dabei waren auch die „Chaos Kids“ aus Brück. Mit ihrem Auftritt als Piraten war zumindest das Chaos auf der Tanzfläche perfekt, denn die sechs bis neun Jahre alten Mädchen hatten eine Ladung Konfetti in ihrer Schatztruhe. Die meisten haben schon als Kindergartenkinder mit dem Tanzen angefangen.

Mitarbeiter im Eichhörnchen-Kostüm

Jetzt freuen sie sich auf Veranstaltungen in ihrem Heimatort, die mit der Weiberfastnacht am 22. Februar beginnen und mit dem Familienkarneval am 3. März enden. Durch den Nachmittag führten zwei Mitarbeiter der Schloßschänke, die sich als Eichhörnchen verkleideten.

Susanne Wojnowski, alias Hörnchen Sanne, schlüpfte dazu in das passende Kostüm. Und Hörnchen Benny, alias Benjamin Schulz, musste einsehen, dass die Arbeit in der „Remise“ nicht nur bedeutet, Gläser zu spülen.

Die Kinder freuten sich über das Duo und tanzten mit dem Eichhörnchenpaar im Kostüm, auch mit Luftballons zwischen den Bäuchen. Dabei stellten die meisten Knirpse fest, das dies gar nicht so einfach ist. Denn die Ballons flogen kurz danach quer über die Tanzfläche.

So war es sowohl für die Kinder als auch für die Eltern ein lustiger Nachmittag. Die meisten Eltern hatten allerdings ihre Schwierigkeiten, zumindest ein vernünftiges Foto für das Familienalbum zu bekommen, denn die Kinder waren ständig in Bewegung.

Von Eva Loth