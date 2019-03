Lehnsdorf

Ab sofort steht Franziska Mommert an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr Lehnsdorf. Sie ist dieser Tage berufen worden. Vorgänger Daniel Schiering hatte das Ehrenamt aus persönlichen Gründen zur Verfügung gestellt.

Es handelt sich um ein Novum. Denn laut Ordnungsamtsleiter Jens-Uwe Werner gab es in der Gemeinde Wiesenburg/Mark noch nie eine Ortswehrführerin. Doch bei der 33-Jährigen war die Entwicklung quasi folgerichtig. Aufgewachsen ist sie in Jeserig/ Fläming. In ihrem Heimatort lernte sie in der Kindheit an der Seite ihrer Geschwistern schon das Einmaleins des Brandschutzes. „Ich wollte in der Freizeit etwas Sinnvolles machen und die Gemeinschaft dabei erleben“, erklärt sie ihren Antrieb.

Empfehlung ohne Quote

Nunmehr ist Franziska Mommert verheiratet, hat zwei Kinder und ist auf dem sogenannten Balkan heimisch geworden. Vor drei Jahren bezog die Familie dort ein Haus. Die Sozialpädagogin pendelt zur Arbeit nach Luthertsadt Wittenberg. So war der Wechsel in die fast 40 Mitglieder zählende Löschgruppe Lehnsdorf und später –ganz ohne Quote –die Empfehlung für den Chefposten nahe liegend.

Im vergangenen Jahr hat Franziska Mommert nämlich die Gruppenführerausbildung erfolgreich abgeschlossen. „Ich muss nicht alles können. Technische Dinge kann ich an die Maschinisten delegieren. Bei den organisatorischen Aufgaben erhalte ich viel Unterstützung von Lutz Knape aus der Gemeindewehrführung Wiesenburg/Mark“, berichtet die Sympathieträgerin. „Anderseits wissen die Kameraden, dass ich mich unbedingt für ihre Interessen einsetze.“

14 Einsätze im vorigen Jahr

In diesem Jahr soll das Gerätehaus um eine Toilette ergänzt werden. Mittelfristig hoffen die Floriansjünger auf ein neues Auto in der Garage. Der gepflegte W 50 ist zwar einzigartig, aber eben schon Baujahr 1985 wie die Chefin. Mit dem Fahrzeug musste 2018 immerhin 14 Mal ausgerückt werden. Unter anderem wurden Waldbrände in Bad Belzig, Reetz und Serno gelöscht.

Mithin gehört die Traditionspflege zu den Herausforderungen. Da die Ortsfeuerwehr im Sommer das 90-jährige Bestehen begeht, wird in Lehnsdorf auch der Balkanpokallauf im Löschangriff nass ausgerichtet. Das Jubiläum wäre Anlass genug, die Trophäe zurück zu holen, weiß Franziska Mommert um die Erwartungen der Einheimischen.

Von René Gaffron