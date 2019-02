Wiesenburg/Mark

Gemeindewehrführer Burkhard Brüning soll in Zukunft 2000 Euro jährlich statt bisher 1840 Euro für seine ehrenamtliche Arbeit erhalten. Seine Stellvertreter Lutz Knape und Florian Welzel bekommen 1000 Euro statt bisher 920 Euro überwiesen. Das sieht der Änderungsentwurf zur Aufwandsentschädigungssatzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Wiesenburg/Mark vor.

Im Hauptausschuss hat das Papier schon breite Zustimmung gefunden. Er folgt schließlich der Empfehlung aus der kommunalen Arbeitsgruppe „ Feuerwehr“. Für Gemeindejugendwart Matthias Labes ist eine Erhöhung von 205 Euro auf 300 Euro vorgesehen.

Erste Anpassung nach zehn Jahren

Es gibt keine Zweifel daran, dass die Anpassung der Beträge nach mehr als zehn Jahren gerechtfertigt ist. Im Jahresetat steigen die Ausgaben für den Zweck somit von 16.400 auf 19.000 Euro.

Nicht zuletzt soll bei der Neuregelung der veränderten Struktur in den Ortsfeuerwehren Rechnung getragen werden. Demnach erhält deren Spitzenpersonal das Geld nunmehr je nach Größe und vor allem nach Kategorie der Fahrzeugausstattung, die es zu besetzen und beherrschen gilt.

Einführung der Retter-Prämie Die Erhöhung der Aufwandsentschädigung steht derzeit vielerorts auf der Agenda. Sie läuft unabhängig von den Bemühungen zur Einführung der Retter-Prämie, die von der Landesregierung Brandenburg voraussichtlich alle zehn Jahre in Höhe von 500 Euro an aktive Floriansjünger gezahlt werden soll.

Das reicht von 500 Euro jährlich für die Führungskräfte der Gemeinschaftswehr Reetz/Reetzerhütten/ Reppinichen und in Wiesenburg bis zu 200 Euro jährlich für die Chefs in Benken, Jeserig/ Fläming, Mützdorf und Neuehütten. Für die Stellvertreter lauten die Regelungen ähnlich. Ortsjugendwarte und ihre „Vize“ bekommen, je nach der Zahl betreuter Kinder und Jugendlicher, maximal 200 Euro im Jahr.

Geld für jeden Einsatzteilnehmer

Zur Abgeltung der Auslagen, die unmittelbar mit Wahrnehmung ihres ehrenamtlichen Dienstes entstehen, erhalten die Wehren pro Teilnehmer fünf Euro, und zwar unabhängig davon welcher Art und Weise der Einsatz gewesen ist.

„Es kann vorkommen, jemand muss in der Gaststätte vom Essen aufspringen oder hat unmittelbar vor Alarm eine Kinokarte erworben“, erklärt Jens-Uwe Werner, Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Wiesenburg/Mark, den Sinn der Erstattung.

Bislang wurde lediglich das Geld für jene Teilnehmer an den Einsätzen verteilt, für deren Kosten die Verursacher oder ihre Versicherungen in die Pflicht genommen werden konnten, so der Ordnungsamtsleiter. So erhielten die Beteiligten 15 Euro pro Kopf. Nun muss dieses Volumen für alle aktiven Kameraden reichen. Ihnen werden, wenn sie mit ausrücken, jeweils fünf Euro überwiesen.

Ausbildung wird honoriert

Die Feuerwehrleute, die zur Gefahrstoffeinheit des Landkreises Potsdam-Mittelmark gehören, erhalten künftig 15 Euro, wie dem Papier zu entnehmen ist.

Ob das Geld jeweils ausgezahlt wird, bleibt eine Entscheidung der Ortswehren, heißt es. Zumindest sollen Ausbilder und Maschinisten, die ihr Wissen und Können in den Lehrgängen der Truppmann-Ausbildung weitergeben, mit fünf Euro je Stunde honoriert werden.

Nicht zuletzt bleibt die Kameradschaftskasse auch künftig erhalten. Sie wird jährlich mit 3600 Euro gefüllt und anteilig an die einzelnen Ortsfeuerwehren zu gleichen Teilen verteilt.

Von René Gaffron