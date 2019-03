Reetz

Für Marlene und Günter Friedrich war es Liebe auf den ersten Blick. Das Paar, das am heutigen Donnerstag seinen 60. Hochzeitstag feiert, lernte sich auf der Geburtstagsfeier einer gemeinsamen Freundin kennen. Günter Friedrich war sofort begeistert von seiner Marlene. „Schon am nächsten Tag war er wieder ran“, schmunzelt sie heute.

Obwohl Günter Friedrich in seiner Jugendzeit durchaus kein Kind von Traurigkeit war. Er fuhr oft mit seinem Motorrad zum Tanz, meist in Richtung Sachsen-Anhalt. Dort war er bekannt wie ein bunter Hund. In Reppinichen hatte er jedoch einmal ein negatives Erlebnis.

Motorrad im Teich ertränkt

Die einheimischen Jungs schoben sein Motorrad in den Dorfteich direkt neben der Gaststätte. Als Günter Friedrich raus kam, suchte er erst eine ganze Weile nach seinem Gefährt und sah es schließlich im Teich. Die Angst, die Maschine könnte nicht mehr anspringen, war jedoch unbegründet. „Zweimal antreten und sie lief wieder“, erinnert er sich heute. Seitdem war er allerdings nie wieder im Nachbarort zum Tanz.

Geboren wurde der heute 82-Jährige in Reetz und ging auch dort zur Schule. Er wollte Fleischer werden, aber das durfte er nicht. „Du bist der Älteste, du musst die Wirtschaft übernehmen“, hieß es wie so oft. Und so kam es wie es kommen musste: Günter Friedrich trat 1963 in die LPG ein, arbeitete als Aushilfe im Kuhstall.

Forstwirtschaft, Milchviehanlage und Kindergärten

Er holte die zwölfte Klasse nach und machte seinen Meister im Bereich Rinder- und Milchproduktion. Mitte der 70er-Jahre wurde in Reetz ein moderner Kuhstall gebaut. Günter Friedrich war mit dabei und anschließend 25 Jahre lang dort tätig.

Seine Frau stammt aus Wiesenburg. Die 78-Jährige hätte auch gern eine Ausbildung gemacht, aber sie musste gleich mit arbeiten und Geld für die Familie verdienen. Als sie nach der Hochzeit nach Reetz zog, war sie an verschiedenen Orten beschäftigt. Erst in der Forstwirtschaft, dann in der Milchviehanlage, im Kinderheim Mahlsdorf und schließlich in verschiedenen Kindergärten wie in Reetz, Medewitz und Preußnitz.

Am Wochenende zur Blasmusik

Das Paar bekam selbst vier Kinder – inzwischen können sie Enkel und Urenkel schon gar nicht mehr zählen. Das ist wohl etwas ungewöhnlich, aber zu manchen Enkeln besteht sehr wenig Kontakt, was die beiden etwas traurig stimmt.

Auch heute noch fahren Günter und Marlene Friedrich an den Wochenenden übers Land, wenn irgendwo eine Blasmusikveranstaltung ist. „Früher hab ich gern getanzt“, erzählt Günter Friedrich. „Heute geht das leider gesundheitlich nicht mehr.“ Aber zuhören und schunkeln geht immer noch gut.

Seit 1973 lebt das Paar in seinem eigenen Häuschen. Heute besteht ihr Hobby neben der Blasmusik aus ein paar Hühnern, einem Kaninchen und einem Hund. Nun freuen sich die Eheleute auf eine schöne Feier ihres Jubiläums mit Kindern, Verwandten und Freunden.

Von Eva Loth