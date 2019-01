Schlamau

Immer für eine Überraschung gut ist Dietmar Paul in Schlamau. Viele kuriose Dinge stellte der Schrotthändler, Sammler und Bastler auf seinem Hof im kleinen Flämingdorf schon aus. Eisen- und Stahlskulpturen, alte Landwirtschaftsgeräte, Steinsammlungen und vieles mehr macht er das Jahr über immer mal wieder zu kreativen Ausstellungsstücken.

Aktuell stellt Paul am alten Wiegehäuschen in seinem Heimatdorf eine Weihnachtskrippe mit lebensgroßen Figuren aus. Lichtinstallationen machen diese Krippe in der Nacht zu einem Hingucker und Anziehungspunkt für Besucher.

Zum MAZ-Foto stellte sich Dietmar Paul als Bauer selbst noch mit in die Szenerie. Dort posiert er neben ausgedienten Schaufensterpuppen. Diese zeigen Maria, Joseph, das Christkind und zwei heilige Könige – sowie auch eine Königin. Denn bei ihm herrsche Gleichberechtigung, erklärt Dietmar Paul zu seiner Installation.

Bis Mitte Januar können sich Besucher die Krippe in Schlamau noch ansehen. Mal sehen, welches Projekt Dietmar Paul dann als nächstes angehen wird, um Passanten zu überraschen.

Von Dirk Fröhlich