Wiesenburg

Jens-Uwe Werner steht ab 25. April an der Spitze der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Die Gemeindevertretung hat ihn in der Sitzung am Dienstagabend einstimmig bestätigt. Sie folgt damit der Empfehlung von Kreisbrandmeister Jens Heinze Dieser war zu Monatsbeginn eine Anhörung bei den Führungskräften voran gegangenen war.

Seit 2007 hatte Burkhard Brüning aus Reetz den Chefposten bei den etwa 470 Brandschützern bekleidet. Der 61-Jährige KFZ-Meister hat sich allerdings nicht mehr für eine dritte Amtszeit beworben. Über die Gründe wollte er sich gegenüber der MAZ nicht äußern. Es ist jedoch ein offenes Geheimnis, dass er mit der aktuellen Verwaltungsspitze des öfteren im Disput war. Gleichwohl hat der Abgeordnete Robert Pulz aus Medewitz dafür plädiert, ihn würdig zu verabschieden.

Als Jugendlicher zur Feuerwehr

Vor dem Hintergrund wird der Nachfolger unter besonderer Beobachtung stehen. Die fachliche Qualifikation scheint unstrittig. Jens-Uwe Werner hat als Jugendlicher zunächst im Heimatort Jeserigerhütten den Weg zu den Blauröcken gefunden. Nach dem Engagement als Katastrophenschutz beim Wehrersatzdienst ging es schließlich zur Wiesenburger Löschgruppe. Der 33-Jährige ist außerdem zweifacher Familienvater.

Als Leiter des Ordnungsamtes zeichnet er freilich derzeit maßgeblich für die Feuerwehrbelange verantwortlich. „Das muss doch zwangsläufig zu einem Konflikt führen – einerseits die berechtigten Interessen der Kameraden wahrzunehmen, andererseits die Bedingungen der Verwaltung zu vertreten“, mutmaßte Norbert Hesse (die Linke). „Ich kann das eine vom anderen gut unterscheiden“, sagte Jens-Uwe Werner gegenüber der MAZ. „Vielleicht stellen sich eher noch Synergieeffekte ein“, so der Ressortchef.

Bürgermeister Marco Beckendorf (die Linke) hat zumindest angekündigt, dass er die Verwaltungsstruktur in Kürze nochmals auf den Prüfstand stellen will. Nach mehreren Neueinstellungen im Bauamt sollen die Zuständigkeiten in der Ordnungsbehörde nicht zuletzt wegen des in Zukunft erhöhten Aufwandes für Brand- und Datenschutz teilweise umsortiert werden.

Zweiter Bewerber zog zurück

Mit Florian Welzel aus Medewitz hatte es vorübergehend einen zweiten Bewerber für das neuerdings mit 2000 Euro jährlich honorierte Ehrenamt gegeben. Er zog seine Kandidatur jedoch zurück, wie aus den Unterlagen für die Parlamentarier hervorgeht. Der 36-Jährige und Lutz Knape aus Lehnsdorf waren ohnehin erst im vergangenen Jahr auf die lange Zeit vakanten Vizeposten gerückt.

Von René Gaffron