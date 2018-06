Reetzerhütten

Das kann nicht so weitergehen. Zuletzt fast täglich herrscht Verkehrschaos in Reetzerhütten. Dutzende Lastwagen parken auf der Bundesstraße 246. Eine Fahrspur ist komplett blockiert. Anwohner und Kraftfahrer sind genervt.

„Am Donnerstag und Freitag war es extrem schlimm, da ging hier gar nichts mehr“, erzählt Anett Blasche. Nicht nur die Blumenhändlerin traute sich mit ihrem Transporter nicht so recht auf die Gegenfahrbahn. „Man weiß ja nie, ob hinter der Kurve nicht ein Laster von vorne kommt“, sagt Blasche. Sie ist stellvertretende Ortsvorsteherin.

Rückstau über vier Kilometer

Vom Kreisverkehr in Wiesenburg an stauten sich bis zu 50 Lastzüge, die Mauersteine im Reetzer Ziegelwerk der Firma Wienerberger abholen wollen. In Reetzerhütten herrschte Ausnahmezustand. Einfahrten waren blockiert. Anlieger kamen nicht zum Grundstück.

Wer an der Warteschlange vorbei wollte, die sich ab der Zufahrt zum Werk bei Reetz über gut vier Kilometer die Allee entlang und mitten durch das Dorf aufstaute, musste risikobereit sein. „Augen zu und durch“, lautete die Devise.

Augen zu und durch: Für Kraftfahrer wird das Vorbeifahren an auf der B 246 parkenden Lastern zum Nerven aufreibenden Risiko. Quelle: Eva Loth

„Es werden ja keine Lücken gelassen zwischen den Lastern, um mal überholen zu können“, berichtet Hans-Jörk Jehmlich gegenüber der MAZ. „Auch die Bushaltestelle Richtung Reetz wird völlig durch die Lkw-Fahrer ignoriert“, so der Anwohner.

Problematisch ist so auch der Schülerverkehr. „Busfahrer mussten Kinder auf der linken Spur aussteigen lassen, das ist sehr gefährlich“, sagt eine besorgte Mutter am Dienstagabend bei einer Bürgerversammlung allein zum Thema Verkehrschaos.

Schnelle Lösungen soll es geben

Dazu eingeladen hatte Wiesenburgs Bürgermeister, Marco Beckendorf (Die Linke), „um das große Problem schnellstmöglich zu lösen“. Das sei auch im „absolut großen Interesse von Wienerberger“, bekräftigte Lorenz Bieringer, der Sprecher der Geschäftsführung. Sie war mit insgesamt fünf hochrangigen Vertretern der Unternehmensführung angereist.

„Das Thema hat für uns absolute Priorität und es wird schnelle Lösungen geben“, versicherte der Manager mehrfach vor den rund 60 Dorfbewohnern im überfüllten Gemeinschaftshaus. „Erste Schritte wurden bereits eingeleitet, die eine Wirkung brachten und weiter bringen werden“, sagte der Reetzer Betriebsleiter, Erhard Tauer.

Betriebsleiter Erhard Tauer optimiert nun die Abläufe auf dem Lagerplatz des Reetzer Ziegelwerkes der Firma Wienerberger. Quelle: Thomas Wachs

So sollen Laster künftig in zwei Reihen auf dem Firmengelände warten können auf ihre Beladung – wochentags zwischen 7 und 20 Uhr. Mittelfristig werde zudem erwogen, Grundstücke anzukaufen, um neue Wartebereiche für Lastzüge schaffen zu können. „Dabei wollen wir als Gemeinde unterstützen“, sagte Bürgermeister Beckendorf.

Autobahn als Pufferzone

Auch den Vorschlag eines Anwohners will das Unternehmen Wienerberger prüfen. „Über moderne Kommunikationsmittel müsste es doch möglich sein, Lastwagen auf Rastplätzen an den Autobahnen 2 und 9 auf Abruf zu halten, bis sie am Werk laden können“, schlug der Bürger vor.

Um sofort mehr Platz für bis zu 40 Laster mehr zu erhalten auf dem Lagerplatz, lasse die Firma bereits seit Wochenanfang Produkte an andere deutsche Standorte auslagern sowie nach Tschechien liefern. Zum großen Andrang am Ende der Woche mit bis zu 200 Lastern täglich kam es, weil dann Spediteure aus Polen auf dem Rückweg in die Heimat sind. „Dorthin verkaufen wir 75 Prozent unserer Produktion aus dem Reetzer Werk“, erklärte der Firmensprecher.

Die Firma Wienerberger will jetzt reagieren. Das haben fünf Manager bei der Anliegerversammlung in Reetzerhütten versprochen. Quelle: Thomas Wachs

Ein polnisches Tochterunternehmen erledigt dafür die Logistik. „Auch mit diesen Kollegen stimmen wir die Lösung der Problematik jetzt noch mal ab“, erklärte Lorenz Bieringer. Normal seien bis zu 70 Fuhren täglich. Er räumte ein, die Tragweite der neuen logistischen Situation nicht schnell genug erkannt zu haben, nachdem Wienerberger den Standort mit 53 Mitarbeitern voriges Jahr von dem vorherigen Betreiber Rhöben übernommen hatte.

Informationsblatt für Lkw-Fahrer

Zudem hat Wienerberger jetzt ein Informationsblatt verfasst. Damit werden Lkw-Fahrer in Deutsch und Polnisch aufgefordert, Rücksicht auf die Anlieger zu nehmen und Verkehrsregeln zu beachten. Denn Vorgärten und Straßengräben wurden immer stärker missbraucht, um die Notdurft zu entrichten und Müll zu hinterlassen.

Der Ärger über den Lkw-Stau durch das Dorf Reetzerhütten wurde Dienstagabend bei der überfüllten Anliegerversammlung besprochen. Quelle: Thomas Wachs

Doch gab es in der Bürgerversammlung auch Verständnis für die Lastwagenfahrer. „Wenn sie über Stunden in der Hitze stehen, ist es klar, dass sie die Motoren für die Klimaanlagen laufen lassen und irgendwann auch mal austreten müssen“, sagte Heinz-Dieter Freitag.

„Zufrieden mit dem Ergebnis der allgemein sachlich verlaufenen Versammlung“, zeigte sich am Ende Anett Blasche. „Wir warten nun ab, wie die Zusagen der Firma funktionieren“, so die Ortsbeirätin. „Ansonsten würden wir unsere Idee dann doch noch in die Tat umsetzen und mal unsere Autos auf die Bundesstraße stellen“, sagte ein Mann aus dem Publikum zum Ende der Versammlung.

Von Thomas Wachs