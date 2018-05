Wiesenburg

„Die vernetzte Natur und der Klimawandel“ – es besteht ein Zusammenhang, lautet die These von Ursula Focke. Über Symptome, Ursachen und Folgen hierzulande wird die Botanikerin einen Vortrag zum Auftakt des Blumenmarktes halten. Los geht es am Sonntag, 11 Uhr, im Rittersaal des Schlosses.

Unterdessen dürfte im Zentrum Wiesenburgs schon buntes Treiben herrschen. Der Ort ist am Muttertag der Treff für Blumenverkäufer, Pflanzenzüchter, Zubehörhändler sowie Gastronomen und deren Kundschaft. Ortsplanerin Helga Holz hatte seinerzeit die Initiative für diese einzigartige Veranstaltung ergriffen, die zahlreich das Publikum aus nah und fern anlockt.

Farbenfrohe Produktpalette

Die im Hohen Fläming gut aufgestellte „grüne Branche“ tragen zu einer wahrhaft farbenfrohen Produktpalette vor der ansehnlichen Kulisse des Goetheplatzes bei. Dort werden dieses Mal ausschließlich die Verkaufsstände postiert, die dadurch mehr Raum für die Präsentation haben.

Während die Gastronomie auf dem Areal vor der wieder geöffneten Schlossschänke „Zur Remise“ ihren Platz bezieht. Der Rhododendron im Park gleich nebenan hat gerade seine duftende Blütenpracht voll entwickelt.

150 Jahre alte Gartendenkmal

Und während die Erwachsenen auf Einkaufsbummel oder Entdeckung im mehr als 150 Jahre alten Gartendenkmal sind, wird der Nachwuchs beschäftigt beim Blumenkränze flechten, Blüten filzen und bei den Aufführungen der Geschichte „Teddy und Klaus“ der Puppenbühne Grubo (12 und 15 Uhr im Quergebäude).

Für die großen Besucher wird ein Programm mit Live-Musik geboten. Die Formation „Sallys Garden“ aus Schmerwitz zum einen sowie zum anderen das Blasorchester aus der polnischen Partnergemeinde sind angekündigt.

Abschluss wird in der Marienkirche

Zum krönenden Abschluss wird in die Marienkirche eingeladen, wo Werner Oeler der Barock-Orgel wieder ein paar Jazzklänge entlocken wird. Das Rahmenprogramm wird also nicht minder abwechslungsreich sein wie das Angebot an den Ständen.

Der Blumenmarkt lockt an diesem Sonntag von 10 bis 17 Uhr mit vielfältigem Programm auf den Wiesenburger Goetheplatz. Der Eintritt ist frei.

Von René Gaffron