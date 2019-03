Grubo

Wenn das kein Grund zur Heiterkeit ist: Die Jungen und Mädchen der Hasen-Gruppe schwingen fröhlich ihre Tücher. Mit den Erzieherinnen Anette Wegener und Selina Eilert jubeln sie über ihr neues Domizil. Denn in der Tagesstätte „Sonnenkinder“ ist jetzt der Um- und Ausbau abgeschlossen. Das neue Quartier wurde dieser Tage in Besitz genommen.

Jetzt kann nicht nur –der Nachfrage entsprechend –die Kapazität der Einrichtung von 41 auf 45 Plätze erhöht werden. Sondern für die Kleinsten stehen nunmehr ein schicker heller Gruppenraum, ein Schlaf- und ein Waschraum zur Verfügung. Das Personal freut sich zudem über eine modern ausgestattete Küche.

40 Prozent der Kosten gefördert

Rund 220 000 Euro sind dafür planmäßig investiert worden. Reichlich 40 Prozent der Summe wurden aus dem Entwicklungsbudget des Landkreises Potsdam-Mittelmark gefördert. „Der Antrag ist in Abstimmung mit dem Amt Niemegk und der Stadt Bad Belzig gestellt worden“, erklärt Marco Beckendorf (die Linke). Familien aus beiden Nachbarkommunen gehören ebenfalls zu den Nutznießern, so der Bürgermeister der Gemeinde Wiesenburg/Mark.

Erste Ideen 2016 gesammelt

„Bis die Bauleute tatsächlich loslegen konnte, hat es einigen Anlauf gebraucht“, erinnert sich Katja Borchhardt, engagierte Mutter aus dem 180-Einwohner-Dorf. 2016 und 2017 wurden bereits die ersten Ideen gesammelt. Schließlich bestand die von der Neuehüttener Architektin Christine Stephan realisierte Lösung des Raumproblems darin, den Jugendklub nebenan künftig für die Kindereinrichtung zu nutzen.

Die unmittelbare Nachbarschaft hatte ohnehin zuweilen zu Konflikten geführt. Nun gibt es für den älteren Nachwuchs aber eine attraktive Alternative. Er nutzt das ehemalige Domizil der Junior-Ranger im Dorfgemeinschaftshaus, die ihre Adresse seit einiger Zeit im Naturparkzentrum Raben haben. „Die Jugendlichen aus dem Dorf übernehmen für ihren Treff selbst die Verantwortung“, sagt Uwe Meyer. Als Ortsvorsteher schaut er hin und wieder vorbei und stimmt sich mit Carsten Neumann als Jugendkoordinator der Gemeinde Wiesenburg/Mark ab.

Alle Aufträge wurden erfolgreich vergeben

„Die Arbeiten in der Kita sind weitgehend im Termin- und Kostenplan geblieben“, bilanzierte Anke Glistau nach einem Dreivierteljahr. „Die Verwaltung hat für alle ausgeschriebenen Leistungen jeweils interessierte Betriebe gefunden“, so die Bauamtsleiterin am Rande des Eröffnungszeremoniells. Das sei wegen der momentan guten Auftragslage beim Baugewerbe keineswegs selbstverständlich. In Grubo hätten die Handwerker jedoch gute Ergebnisse abgeliefert und obendrein sich sehr rücksichtsvoll verhalten, wie Annette Schiering bekräftigt. Ein Jahr bevor die Leiterin des siebenköpfigen Erzieherkollektivs in den Ruhestand wechseln wird war ihr das Gelingen der Modernisierung noch eine Herzensangelegenheit.

Einige Restarbeiten bleiben jetzt noch offen. Die Dämmung des Daches und die Gestaltung der Außenanlagen muss noch erfolgen. Der Zaun ist immerhin schon in Auftrag gegeben. Wie immer konnten sich die sieben Erzieher auch noch auf die Unterstützung der Eltern verlassen. Sie hatten nicht nur in Eigenleistung die charakteristische Traktoren-Tapete angebracht, sondern zur Eröffnung auch noch etwas Spielzeug dabei.

Notstrsomeinspeisung von außen Für die Kita „Sonnenkinder“ in Grubo ist eine Notstrom-Einspeisung von außen möglich. Damit kann sie im Notfall als Versorgungsstelle für die sogenannten Balkan-Orte dienen. Die Kommunen sind gehalten, solche Vorkehrungen zu treffen. Die nächste Vorsorgestelle dieser Art will man beim Bau des Familienzentrums am Wiesenburger Goetheplatz realisieren. Zuletzt während des Sturms „Kyrill“ im Jahre 2007 waren viele Orte im Hohen Fläming lange ohne Strom.

„Nunmehr Vergleich wird deutlich, dass auch am alten Teil des Gebäudes etwas gemacht werden muss“, hat Michael Borchhardt,selbst Vater und Ortsbeiratsmitglied, die nächste Herausforderung abgesteckt.

Von Rene Gaffron