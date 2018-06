Wiesenburg

Die Tragkraftspritzen TS 8 aus DDR-Produktion müssen in der Gemeinde Wiesenburg/Mark nicht länger bei der Brandbekämpfung eingesetzt werden. Gleichwohl es zuverlässige Technik gewesen ist, freuen sich die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Benken, Jeserig/Fläming und Reppinichen über den Neuzugang in ihren Gerätehäusern.

Sie haben in dieser Woche moderne Pumpen in ihren Bestand übernommen. Die Rosenbauer-Fox-Konstruktion gilt ebenfalls als robust und wird zur Löschwasserentnahme gebraucht. „Rund 20 000 Euro hat die Kommune dafür ausgegeben“, sagt Gemeindewehrführer Burkhard Brüning.

86 Einsätze im vergangenen Jahr

Gleichwohl sie knapp bei Kasse sei, wird nunmehr in die Ausrüstung der Floriansjünger investiert. Neben Sprechfunkgeräten hat jede Wehr eine leistungsstarke Motorkettensäge an Bord seines Einsatzfahrzeuges. Angesichts des Einsatzaufkommens scheint das allemal angezeigt. So wurden die Blauröcke im vergangenen Jahr exakt 86mal alarmiert. In 34 Fällen ging es demzufolge um die Beräumung von Bäumen, die auf Straßen gestürzt waren. Lediglich 15mal hingegen musste Feuer gelöscht werden. Noch dramatischer war das Verhältnis 2015. Von 100 Einsätzen waren 54 zur Beseitigung von Sturmschäden.

Burkhard Brüning,, Gemeindewehrführer Wiesenburg/Mark Quelle: René Gaffron

Gleichwohl die Bestätigung des überarbeiteten Gefahrenabwehrbedarfsplans im Parlament noch aussteht, wird beim offensichtlichen Bedarf nachjustiert. Der Barkas B 1000 in Reppinichen und der W 50 in Lehnsdorf sind demnach die Oldtimer im Fuhrpark. Immerhin: Ein neues Löschfahrzeug soll bis Jahresende beschafft werden, wie es heißt.

Nachwuchs schließt die Lücken

Das dürfte nicht zuletzt zur Motivation der Feuerwehrleute beitragen. Nach wie vor zählen die Ortsfeuerwehren insgesamt 400 Mitglieder. Die Hälfte davon ist in der Einsatzabteilung verfügbar. „Dank der ausgezeichneten Nachwuchsförderung rücken etwa zehn Truppmänner jährlich nach und schließen kontinuierlich die Lücke, die nach Verabschiedung der Älteren entsteht“, sagt Burkhard Brüning.

Freiwillige Feuerwehr Wiesenburg/Mark bei Aufräumarbeiten an der B 107 nach dem Sturm Frederike Quelle: FFW Wiesenburg

Das Zusammengehörigkeitsgefühl soll noch gestärkt werden. Deshalb ist in drei Wochen – am Rande des Medewitzer Treckertreffens – ein Erfahrungsaustausch vorgesehen. Daran werden obendrein die Kameraden aus der polnischen Partnergemeinde Lwowek teilnehmen. Eine Fachsimpelei über alte und neue Ausrüstung wird dann möglich sein.

Von René Gaffron