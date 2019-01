Wiesenburg

Sie will Konflikte schlichten, gegen Mobbing kämpfen und künstlerische Projekte fördern. Stephanie Reipen hat als neue Schulsozialarbeiterin der Wiesenburger Grundschule „Am Schlosspark“ mehrere Pläne.

Neue Projekte geplant

So will die 52-Jährige die Bedürfnisse von Eltern und Lehrern hören und Schüler unterstützen. „Das Schönste ist die Arbeit mit den Kindern“, sagt Reipen. Sie ist begeistert, wenn Grundschüler ihre Freude auf dem Schulhof zeigen und sie grüßen.

In den letzten vier Jahren arbeitete Reipen als Schulsozialarbeiterin an der Geschwister-Scholl-Grundschule in Bad Belzig. Hier war sie auch an einem Projekt zur gewaltfreien Kommunikation beteiligt. Bei der sogenannten „Giraffenklasse“ zeigte sie Schülern, wie weniger Konflikte durch einen respektvollen Dialog entstehen.

Bei einer Arbeitsgemeinschaft zur Entspannung und Gesundheitsförderung vermittelte sie außerdem, wie Stress in der Schule und Konzentrationsstörungen abgebaut werden. „Jetzt hatte ich Lust, die Karten neu mischen“, sagt die Schulsozialarbeiterin zu ihrer neuen Aufgabe.

Die Bad Belzigerin spielt leidenschaftlich gern Theater und kann sich vorstellen, dass Kinder an Inszenierungen, Musicals und Kunstaktionen mitwirken. So sollen sie auch den Mut finden, ihre Gefühlswelt darzustellen.

Faszination für Wiesenburg

„Ich mag diese Perle des Flämings“, sagt Reipen im Hinblick auf die Entwicklung Wiesenburgs. Im Schlosspark wirkte die Theaterpädagogin bei einer Inszenierung von William Shakespeares „Ein Sommernachtstraum“ mit. Außerdem sang sie in Coverbands und beim Musical „Die Schneekönigin.“

Ihr liegt am Herzen, dass Kinder beim Darstellenden Spiel und durch Mosaikkunstprojekte neue Potenziale entfalten können. Auch soziale Kompetenzen will sie mit Grundschülern trainieren. Reipen ist es wichtig, dass Schüler miteinander reden.

Inspiration findet die kulturbegeisterte Frau in der historischen Altstadt von Bad Belzig und im Wiesenburger Schlosspark. Nach der ersten Besichtigung der Grundschule freut sie sich, gemeinsam mit den Lehrern Projekte anzupacken.

„Ich will wie eine kleine Akupunkturnadel im Schulsystem wirken“, sagt Reipen. Sie will neue Denkanstöße liefern. Für ihre Arbeit hofft sie auf einen stetigen Dialog mit der Koordinatorin des Familienzentrums Jana Teske und dem Jugendkoordinator Carsten Neumann. „Das ist ein tolles Triumvirat“, sagt Reipen.

Von André Großmann