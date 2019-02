Wiesenburg

Der womöglich letzte Rettungsversuch für die Rote Villa ist jetzt eingeläutet. Sie soll in den nächsten zwei Jahren für knapp 1,1 Millionen Euro saniert werden. Danach könnte im Erdgeschoss eine Ergo- und Physiotherapiepraxis eingerichtet werden. In der oberen Etage sind Büros vorgesehen.

Das hat die Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark in dieser Woche so beschlossen. Momentan scheint das Vorhaben anders als so oft keinen Anlass für Kontroversen zu geben.

Neue Aussicht: Anwohnerin Steffi Pahlke-Graap mit den Kindern Minna-Marleen und Bruno behält die Zukunft der Roten Villa im Blick. Quelle: Rene Gaffron

Demnach stellt die Kommune 2019 und 2020 insgesamt 225 000 Euro aus ihrem Etat dafür bereit. Weitere 50 000 Euro wird der Landkreis Potsdam-Mittelmark beisteuern, weshalb die Untere Denkmalbehörde mehr denn je am Gelingen interessiert sein dürfte.

Viel Förderung von Europäischer Union

786 000 Euro sollen schließlich aus dem Leader-Programm der Europäischen Union fließen. Die Investition ist vom zuständigen Fachgremium bereits befürwortet worden. Der endgültige Förderbescheid aus dem Landesamt für ländliche Entwicklung steht allerdings noch aus.

Die Kommune wird selbst aktiv und hat schon etwas aufgeräumt. Sie hatte den mehr als 100 Jahre alten Backsteinbau im vergangenen Jahr von der Handelskette Netto erworben. Jene betreibt in der Nachbarschaft den Supermarkt, dessen Erweiterung ebenfalls geplant ist.

Leerstand seit den 90ern Das ortsbildprägende Backsteingebäude ist laut Denkmalliste des Kreises Potsdam-Mittelmark um 1900 errichtet worden. Bauherr bzw. Architekt sind in der Datenbank nicht vermerkt. Es ist seit jeher für Wohnzwecke genutzt worden. Allerdings steht es seit Mitte der 90er-Jahre leer

Jedoch kann der Discounter mit dem Gebäude nebenan praktisch nichts anfangen. Doch soll das zunehmend verfallende Denkmal auch nicht länger ein Schandfleck bleiben. Seit mehr als 20 Jahren steht es leer.

Streit zwischen Bauherren und Behörden sowie später ungeklärte Eigentumsverhältnisse hatten dazu geführt, dass die Bemühungen zum Erhalt des Hauses bislang fehlgeschlagen sind. Die VR-Bank Fläming etwa nahm Abstand und fand für ihre Filiale eine andere Adresse in der Ortsmitte.

Ergotherapeutin schließt Versorgungslücke

Nun aber plant Angela Kottwitz ihr Domizil in der Roten Villa zu etablieren. Sie wohnt in Wiesenburg, führt ihre Praxis – samt Nebenstelle in Niemegk – seit mehr als zwölf Jahren in Bad Belzig. Die 51-Jährige will nun mit dem jüngst gewonnenen Personal die seit einiger Zeit schon bestehende Versorgungslücke in ihrem Heimatort schließen.

Angela Kottwitz möchte ihre Ergo- und Physiotherapie-Angebote bald im Heimatort Wiesenburg unterbreiten Quelle: René Gaffron

Möglichst schon in naher Zukunft, wie sie angekündigt hat. Deshalb wird bereits ein Provisorium in den einstigen Räumen der Neuapostolischen Kirche hergerichtet, wie sie der MAZ bestätigt hat. Die Abstimmungen mit der Eigentümerin dort gehen in die finale Phase.

Unter dem Dach der Roten Villa sollen indes die Mitarbeiter der Lokalen Aktionsgruppe „Hoher Fläming“ einziehen.

Heiko Bansen und Mitstreiter sind derzeit im sogenannten Vorschloss untergebracht. Die Geschäftsstelle soll nach dem Auszug langfristig wieder in Wohnraum umgewandelt werden.

Die Mieteinnahmen in bester Lage – nämlich unmittelbar an der Schlossbrücke - kann die Gemeinde Wiesenburg/Mark allemal gut gebrauchen, was Bürgermeister Marco Beckendorf ( Die Linke) letztlich als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung anpreist.

Von René Gaffron