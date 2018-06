Wiesenburg

„Derzeit wird unsere Präsenz vor allem in Reetz und Reetzerhütten gefordert“, berichten Angelika Sandberg und Jürg Schreyer. Sie sind die Revierposten der Polizei in der Gemeinde Wiesenburg/Mark. Zum einen die häufig missachtete Sperrung der noch im Ausbau befindlichen B-246-Ortsdurchfahrt in Reetz und zum anderen ein fast täglich entstehender Lastwagenstau am Ziegelwerk halten die Anwohner und damit die Gesetzeshüter gerade in Atem.

Indes zeichnen die beiden Beamten für alle 14 Dörfer der 220 Quadratkilometer großen Kommune verantwortlich. Insofern ist es praktisch, dass sie jetzt wieder eine Sprechzeit und eine feste Adresse haben. Das schlicht eingerichtete Büro befindet sich neuerdings in der Orangerie. Immer dienstags von 15 bis 18 Uhr ist es für eine Sprechzeit besetzt.

Kurzer Draht zur Verwaltung

Das bisherige Quartier hatte die Polizei aufgeben müssen. Es befand sich auf der Rückseite der Kunsthalle am Goetheplatz. Sie wird bis nächstes Jahr als Familienzentrum um- und ausgebaut. Alternativ ein Domizil in der Ortsmitte zu finden, war nicht so einfach. Ursprünglich residierte die Polizei im Vorschloss gleich neben dem Rathaus. Geblieben ist aus jener Zeit immerhin der nach wie vor kurze Draht zur Verwaltung, aber auch zur Grundschule „Am Schlosspark“ und weiteren Partnern. So kommen Probleme vergleichsweise schnell auf den Tisch, können aber mitunter unkompliziert gelöst werden, wie die beiden sagen.

Jeden zweiten Tag kracht es auf den Straßen zwischen Benken und Klepzig. Damit gelten sie zwischen Havel und Fläming nicht als Unfallschwerpunkte. Die Gemeinde Wiesenburg/Mark ist zudem kein Hort des Verbrechens, wie die Kriminalitätsstatistik belegt. Trotzdem hat jeder, der beispielsweise Opfer einer Straftat geworden ist, ein besonderes Empfinden.

Statistik für Wiersenburg/Mark 2017 gab es 170 Unfälle – ein Todesopfer, sieben Verletzte. 2016 wurden, 155 Unfälle gezählt – neunmal mit Personenschaden. Sechs Wohnungseinbrüche im vorigen Jahr wurden registriert. Acht waren es 2016. Die Zahl der Diebstähle hat sich ebenfalls leicht verringert. Von drei auf fünf hat sich die Zahl der Anzeigen wegen Sachbeschädigung durch Graffiti erhöhr.

„Gerade deshalb ist es jedoch wichtig, die Bürgernähe zu erhalten im beiderseitigen Interesse zu praktizieren“, sagt Jürk Schreyer. Der 50-Jährige sieht Orts- und Menschenkenntnis in der Heimat mehr als Vor- denn als Nachteil. „Es herrscht ein gewisse Vertrauensverhältnis“, bestätigt Angelika Sandberg.

Bürgernähe nicht nur am Sprechtag

Deshalb wird das Büro der Revierposten nicht nur zur klassischen Anzeige aufgesucht. Mitunter gibt es auch Hinweise, wo Ordnung und Sicherheit noch hergestellt werden müssen. Oder die Revierpolizisten geben sogar präventiven Rat. Diese Dienstleistungen können die Einwohner freilich nicht nur am Dienstagnachmittag in Anspruch nehmen, sondern nötigenfalls auch per Telefon außerhalb der Sprechzeit

Revierposten der Polizei in der Gemeinde Wiesenburg/Mark 0151 590 73816.

Von René Gaffron