Reetz

Eine richtig dicke Wolkeweckte jetzt Hoffnungen auf ein bisschen Schnee, auf einen Hauch von weißem Winter im Hohen Fläming. Aber das dunkle Ding am Himmel zog unverrichteter Dinge wieder ab. Das Bild ist am Mittwoch in Reetz hinter dem „Krähenberg“ aufgenommen worden.

Der Blick auf die Wettervorhersage für Wiesenburg zeigt: Auch in den kommenden Tagen ist es zwar kalt genug, aber die Niederschlags-Wahrscheinlichkeit eher gering.

Von Eva Loth