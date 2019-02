Wiesenburg

Aufgeschoben ist noch nicht aufgehoben. Vorerst weigert sich die Gemeindevertretung Wiesenburg/Mark fraktionsübergreifend, die Erhöhung der Abwassergebühren zu bestätigen.

„Nachdem im Vorjahr die Grundgebühren von 60 auf 144 Euro im Jahr mehr als verdoppelt wurden, lässt sich den Bürgern nicht vermitteln, dass sie nun deutlich erhöhte Mengengebühren bezahlen sollen“, monierte Daniela Rabinowitsch (Linke).

Der jüngste Vorschlag lautet, die an den Kanal angeschlossenen Haushalte künftig mit 4,28 statt 4,08 Euro je Kubikmeter zur Kasse zu bitten. Noch drastischer ist freilich die Steigerung bei der mobilen Abfuhr aus den Sammelgruben vorgesehen.

7,68 Euro je Kubikmeter bei Grundstücken (mit Saugstutzen direkt an der Straße) und 7,94 Euro je Kubikmeter, wo die Aufnahme auf dem Gehöft erfolgen muss, stehen zur Diskussion, wo bislang lediglich 5,60 Euro kassiert wurden.

Dies wird hauptsächlich auf die veränderten Bedingungen nach der Neuvergabe des Auftrages an den einzigen Bieter, die Entsorgungsgesellschaft Bad Belzig, zurückgeführt.

Sparpotenzial nicht in Sicht

„Dort wie aber auch bei den Nutzern der Kanalisation steht fest, dass die angeführten Kosten wirklich entstehen“, fasste Robert Pulz aus Medewitz die Erkenntnisse aus bisherigen Beratungen im Hauptausschuss zusammen.

„In den Runden ist versucht worden, sie jeweils direkt den Verursachern in Rechnung zu stellen. Bestenfalls können mit der Verteilung vielleicht Familien, die etwas mehr Verbrauch haben, noch entlastet werden“, sagte der Hauptausschuss-Vorsitzende.

Echtes Sparpotenzial konnte seinen Angaben zufolge aber nicht ausgemacht werden. „Eine Perspektive, wie der Aufwand spürbar gesenkt werden kann, zeichnet sich nicht ab“, gestand er ein.

Ortsvorsteher will „politischen Preis“

Der Wiesenburger Ortsvorsteher Bernd Müller forderte dem entsprechend einen „politischen Preis“ zu bilden. Soll heißen, dass die sogenannten kalkulatorischen Kosten aus Kreditverpflichtungen, die in die Gebührenberechnung einfließen, reduziert und Abschreibungszeiträume für die technischen Anlagen ausgedehnt werden, was letztlich zur Preissenkung führen könnte.

Ansonsten würden einige Leute nach mehr oder weniger legalen Möglichkeiten suchen, weniger Schmutzwasser zu produzieren, ahnt der Lokalpolitiker. „Wer das nicht kann, muss später um so mehr zahlen“, beschreibt er die drohende Entwicklung.

Doch seien die früher durchaus praktizierten Handlungsspielräume entweder schon ausgeschöpft oder rechtlich nicht mehr zulässig, wie die Verwaltung erklärt hat. Stattdessen ist die kommunale Abwasserentsorgung seit 2013 bis 2017 ihren Angaben zufolge schon mit etwa 93 000 Euro aus dem Etat subventioniert worden.

Das Defizit für 2018 liegt auf dem Sektor demnach bei 19 000 Euro, wie Kornelia Feldmann taufrisch aus den vorläufigen Jahresrechnungen zitierte. „Doch sind wir gehalten, die Gemeinde und ihre Unternehmungen betriebswirtschaftlich und kostendeckend zu führen“, sagte die Kämmerin.

Das Infrastrukturvermögen der Gemeinde Wiesenburg/Mark in Theorie und Praxis auf Verschleiß zu fahren, sei jedenfalls für sie keine Alternative.

Bürgermeister soll Konsens suchen

Robert Pulz sieht nunmehr den Bürgermeister Marco Beckendorf (Linke) in der Pflicht, diesen Anspruch einerseits und den Bürgerwillen andererseits in einen Konsens zu bringen.

Deshalb werden die Parlamentarier im März und April weitere Sitzungen bestreiten, in denen das Zahlenwerk intensiv erörtert werden soll. Vorerst bleibt die bestehende Gebührensatzung in Kraft.

In den Dörfern, wo die mobile Abfuhr erfolgt, ist die Stimmung schlecht, berichtete der Klepziger Ortsvorsteher Lothar Spiesecke. „Deshalb wäre etwas Solidarität aus den anderen Orten angebracht, wo die Steigerung nicht ganz so extrem ausfällt“, mahnte Uwe Kadasch aus Benken an.

Von René Gaffron