Wiesenburg Wiesenburg - Wiesenburgs Bürgermeister zieht Halbzeitbilanz Wiesenburgs Bürgermeister Marco Beckendorf (Die Linke) ist seit knapp vier Jahren im Amt. Er zieht eine positive Halbzeitbilanz, will die Haushaltslage der Gemeinde stabilisieren und Wohnraum schaffen.

Wiesenburgs Bürgermeister Marco Beckendorf (Die Linke) hält einen Taschenrechner in der Hand. Dieser zeigt eine Summe von neun Millionen Euro an. So hoch ist aktuell das jährliche Haushaltsvolumen der Gemeinde. Quelle: André Großmann